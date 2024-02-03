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Survivor'dan Elenen Kardeniz'in TikTok'ta Paylaştığı Seksi Dansı Olay Oldu!

Survivor'dan Elenen Kardeniz'in TikTok'ta Paylaştığı Seksi Dansı Olay Oldu!

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
03.02.2024 - 23:05

Survivor'dan elendikten sonra Türkiye'ye dönen Kardeniz Kılıç, ilk paylaşımını TikTok'ta yaptı. Derya Uluğ'un şarkısıyla dans ettiği videoyu yayınlayan Kardeniz izleyenleri mest etti.

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Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Kardeniz Kılıç, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasındaydı. Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sosyal medyada konuşulmuştu.

Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Kardeniz Kılıç, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasındaydı. Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sosyal medyada konuşulmuştu.

Uzun bir süre Survivor'da mücadele edeceği düşünülen Kardeniz'in yarışmadaki ömrü kısa sürmüştü ve geçtiğimiz günlerde elenmişti.

Uzun bir süre Survivor'da mücadele edeceği düşünülen Kardeniz'in yarışmadaki ömrü kısa sürmüştü ve geçtiğimiz günlerde elenmişti.

Elendikten sonra Dominik'ten ayrılan Kılıç, Türkiye'ye döner dönmez ilk paylaşımını TikTok'ta yaptı.

Elendikten sonra Dominik'ten ayrılan Kılıç, Türkiye'ye döner dönmez ilk paylaşımını TikTok'ta yaptı.

TikTok'ta Derya Uluğ'un parçasıyla dans ettiği videosunu yayınlayan Kardeniz Kılıç, adeta herkesi kendine hayran bıraktı.

TikTok'ta Derya Uluğ'un parçasıyla dans ettiği videosunu yayınlayan Kardeniz Kılıç, adeta herkesi kendine hayran bıraktı.

Kardeniz'in dansını buradan izleyebilirsiniz:

Survivor'daki dans yarışmasındaki performansı da beğenilmişti.

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