Survivor'dan Elenen Kardeniz'in TikTok'ta Paylaştığı Seksi Dansı Olay Oldu!
Survivor'dan Elenen Kardeniz'in TikTok'ta Paylaştığı Seksi Dansı Olay Oldu!
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Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Kardeniz Kılıç, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasındaydı. Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sosyal medyada konuşulmuştu.
Uzun bir süre Survivor'da mücadele edeceği düşünülen Kardeniz'in yarışmadaki ömrü kısa sürmüştü ve geçtiğimiz günlerde elenmişti.
Elendikten sonra Dominik'ten ayrılan Kılıç, Türkiye'ye döner dönmez ilk paylaşımını TikTok'ta yaptı.
TikTok'ta Derya Uluğ'un parçasıyla dans ettiği videosunu yayınlayan Kardeniz Kılıç, adeta herkesi kendine hayran bıraktı.
Kardeniz'in dansını buradan izleyebilirsiniz:
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