Deha Dizisinde Birlikte Rol Alan Çocuk Oyuncular, Yeni Gençlik Dizisinde Bir Arada!

Çekimleri İstanbul'da başlayan ve Bodrum'da devam eden Daha 17'nin kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Gençlik dizisinin başrolünde yer alan Çağan Efe Ak'a daha önce Deha dizisinde eşlik eden Yusuf Selim Uğurlu dizinin kadrosuna katıldı. Küçük oyuncu dizide Ali karakterine hayat verecek.

“Deha” dizisinde Devran’ı canlandıran Aras Bulut İynemli’nin çocukluğuna hayat veren Yusuf Selim Uğurlu, “Daha 17”de ise İlhan (Bülent Seyran) ve Nuray (Dilara Aksüyek) oğlu, Deniz’in (Helin Elveren) de kardeşi olarak izleyici karşısına çıkacak. Çağan Efe Ak ve Yusuf Selim Uğurlu ikinci kez rol arkadaşı olmuş oldu.