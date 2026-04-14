Müge Anlı'nın Canlı Yayındaki Sorusuna "Torpilim mi Var?" Diyen Genç Kadın Gündem Oldu

Merve Ersoy - TV Editörü
14.04.2026 - 10:31

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e 1 milyon TL dolandırıldığı iddiasıyla başvuran Rümeysa Eda Dağlar, sevgilisinin 'maviş maviş' gözleriyle kendisini kandırdığını dile getirdi. Markette çalışan Rümeysa Eda'nın Müge Anlı'nın sorusuna verdiği 'Torpilim mi var?' cevabı ise sosyal medyada gündem oldu.

İş bulmak için tanıştığı ve 1 hafta sonra kendisine açıldığını söylediği erkek tarafından 1 milyon TL dolandırıldığını iddia eden Rümeysa Eda, bir de aldatıldığını söyledi. İddiaların odağındaki sevgili canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti.

Bir markette çalışan Rümeysa Eda'ya Müge Anlı "Sen kaça kadar okudun?" diye sordu.

24 yaşındaki genç kadın, 'Ben üniversite mezunuyum' deyince Müge Anlı 'Hangi bölüm?' diye sordu. Laboratuvar teknisyenliği okuduğunu söyleyen Rümeysa Eda'ya Anlı bu kez de 'Sen o zaman niye hastanede falan çalışmıyorsun?' diye sordu. Rümeysa Eda, 'Ya torpilim mi var, Allah aşkına? Arkadaşım tarih öğretmeni, yine aynı markette çalışıyoruz. Biz doğru düzgün iş bulamayan zavallı gençleriz Müge abla. Öyle yani durum içler acısı biliyorsunuz.' dedi. Müge Anlı, 'Yani gittin hastanelere başvurdun almadılar, öyle mi?' diye sordu. Genç kadın ise, 'Almadılar tabii. 2021 mezunuyum kaç tane hastane gezdim kapı kapı, kimse almadı.' dedi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
