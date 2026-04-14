Müge Anlı'nın Canlı Yayındaki Sorusuna "Torpilim mi Var?" Diyen Genç Kadın Gündem Oldu

24 yaşındaki genç kadın, 'Ben üniversite mezunuyum' deyince Müge Anlı 'Hangi bölüm?' diye sordu. Laboratuvar teknisyenliği okuduğunu söyleyen Rümeysa Eda'ya Anlı bu kez de 'Sen o zaman niye hastanede falan çalışmıyorsun?' diye sordu. Rümeysa Eda, 'Ya torpilim mi var, Allah aşkına? Arkadaşım tarih öğretmeni, yine aynı markette çalışıyoruz. Biz doğru düzgün iş bulamayan zavallı gençleriz Müge abla. Öyle yani durum içler acısı biliyorsunuz.' dedi. Müge Anlı, 'Yani gittin hastanelere başvurdun almadılar, öyle mi?' diye sordu. Genç kadın ise, 'Almadılar tabii. 2021 mezunuyum kaç tane hastane gezdim kapı kapı, kimse almadı.' dedi.