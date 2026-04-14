Listede O Diziler Var: Reyting Uzmanı En Genç ve En Yaşlı Seyirciye Sahip Dizileri Açıkladı

Esra Demirci - TV Editörü
Reyting ölçümlerinde sadece kaç kişinin izlediği değil, 'kimin' izlediği de çok kritik bir detay. X'teki paylaşımlarıyla öne çıkan reyting uzmanı, 55+ oranı en yüksek ve en düşük olan yerli dizileri derledi. Listedeki diziler ise epey şaşırttı.

Yerli dizilerin seyirci kitlesi oldukça merak edilen bir detay.

Televizyondaki yerli dizilerin akıbetinin en belirleyici unsuru kesinlikle seyirci kitlesi. Seyircinin en çok tercih ettiği dizi reytinglerde rakiplerinin önüne geçerek yeni sezonu garantileyebiliyor. Tabii buradaki bir diğer önemli faktör de hangi diziyi hangi kitlenin izlediği detayı. Bazı yapımların izleyici kitlesinin %30'undan fazlasını 55 yaş üstü grup oluştururken, bazıları ise gençleri ekrana kilitlemeyi başarmış durumda. Reyting uzmanı, bu konuyu ele alarak en genç ve en yaşlı seyirciye hitap eden dizileri derledi.

İşte reyting uzmanına göre en genç ve en yaşlı seyirci kitlesine sahip o diziler:

55+ oranı en yüksek

1-Kıskanmak %32,7

2-Kızılcık Şerbeti %31,4

3-Doktor %31,0

4-Güller ve Günahlar %28,5

5-Kuruluş Orhan %28,0

55+ oranı en az olanlar

1-Taşacak Bu Deniz %16,8

2-Eşref Rüya %19,1

3-Arka Sokaklar %21,3

4-Yeraltı %21,3

5-Delikanlı %21,4

Esra Demirci
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
