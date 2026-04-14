O Dizi Haftalar Sonra İlk 10'a Girdi: Haftalık Reytinglerde Özeti En Çok İzlenen Yerli Diziler

Esra Demirci - TV Editörü
14.04.2026 - 08:50

Haftalık reyting sonuçlarında yerli diziler arasındaki yeni bölüm mücadelesini takip ediyoruz. 6-12 Nisan haftasında özeti en yüksek reytingi elde eden 10 yerli diziyi sizler için sıraladık. Zirvedeki dizi sıralamada epey düştü.

Haftalık reytinglerde özetiyle en çok izlenen diziler belli oldu.

TRT dizisi Taşacak Bu Deniz'in geleneği bozmayarak en çok reyting alan dizi olduğu haftalık reyting sonuçları açıklandı. Uzak Şehir ve Taşacak Bu Deniz arasındaki reyting mücadelesinde üç haftadır lider dizi değişmiyor. Taşacak Bu Deniz, en büyük rakibi Uzak Şehir'le arasındaki farkı daha da açıp liderlikteki yerini iyice sağlamlaştırdı. 6-12 Nisan haftalık reytinglerinde bazı yerli diziler özet bölümleriyle yine farkını ortaya koydu. Haftalık reyting sonuçlarında uzun süredir ilk 10'a giremeyen TRT dizisi Gönül Dağı, 10. sırada yer aldı. Öte yandan zirvede yer alan Uzak Şehir, 4. sıraya kadar geriledi.

6-12 Nisan haftasında TOTAL kategorisinde özeti en çok izlenen yerli diziler:

1- Taşacak Bu Deniz - 6.56

2- Yeraltı - 4.98

3- Sevdiğim Sensin - 4.94

4- Uzak Şehir - 4.91

5- A.B.İ. - 4.10

6- Eşref Rüya - 3.84

7- Halef: Köklerin Çağrısı - 3.63

8- Kızılcık Şerbeti - 3.63

9- Güller ve Günahlar - 3.61

10- Gönül Dağı - 2.80

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
