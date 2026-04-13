Avrupa Yakası'nın Makbule'si Hasibe Eren, Gülse Birsel ve Engin Günaydın'la İlgili İtirafta Bulundu

Merve Ersoy - TV Editörü
2004-2009 yılları arasında Atv ekranlarında çarşamba günleri yayınlanan Avrupa Yakası, gelmiş geçmiş en başarılı komedi dizilerinden biri olarak görülüyor. Hem oyuncu kadrosu, hem kahkahaya boğan bölümleriyle unutulmaz bir yapım olduğu konusunda izleyen herkesin hemfikir olduğu dizide Makbule karakterine hayat veren Hasibe Eren, geçen uzun yılların ardından itirafta bulundu.

Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası hala modumuzu yükseltmek istediğimizde açıp açıp izlediğimiz dizilerden bir tanesi.

Birbirinden renkli ve eğlenceli karakterler, dönemin en ünlü isimleriyle birleşince ortaya efsane bir yapım çıkmıştı. Bunca yılın ardından hala konuşuluyor olması pek de şaşırtıcı değil bu yüzden.

Avrupa Yakası'nda canlandırdığı Makbule ile ikonik bir karakter yaratan Hasibe Eren, geçen yılların ardından hem senarist hem başrol Gülse Birsel ile Makbule'nin partneri Engin Günaydın hakkında itirafta bulundu.

Hasibe Eren, 'Gülse Birsel'in işlerinde herkes çok doğaçlama var sanıyor ama öyle değil. Sahneleri birebir ezberleyip oynarız çünkü o şaka öyle çalışıyordur.

Engin Günaydın birebir ezber yapamaz. Ama o noktada bir şeyler katar ve çok daha komik bir şey çıkarır. O anlarda karşısında durmak çok zor. Gülmekten perişan olursun.' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
