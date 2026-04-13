Eda Ece Yeni Sezon Projesini Kendi Açıkladı: Yasak Elma’da Oynayacak mı?

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
13.04.2026 - 13:43

Sezonlar boyunca devam eden ve hikayesiyle ekranlara damga vurmayı başaran Yasak Elma dizisinin yeniden çekileceği gündeme gelmişti. Dizinin başrollerinden Yıldız’a hayat veren Eda Ece’nin ise projede yeniden yer alıp almayacağına dair kafa karışıklığı yaşanmıştı. Oyuncu, merak edilenleri yanıtladı ve soru işaretlerini sonlandırdı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Medyapım imzalı Yasak Elma 6 sezon boyunca devam etmişti.

Şimdi ise ekranlara yeniden dönüş hazırlığında. Dizinin kadrosunda eski kadrodan isimlerin yer alıp almayacağı merak konusuyken Eda Ece’nin başka bir projeyle anlaştığı gündeme gelmişti. 

Muhabirler Eda Ece’ye Yasak Elma’da olup olmayacağını sordu. Oyuncu ise Binnur Kaya ile bir komedi projesinde yer alacağını, Yasak Elma’yla anlaşmadığını dile getirdi.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
