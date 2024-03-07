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Dedesiyle 5 Çayında Buluşmaya Giderken Yol Üstünde Alışveriş Yaparak Kombinini Değiştiren Kadın

Dedesiyle 5 Çayında Buluşmaya Giderken Yol Üstünde Alışveriş Yaparak Kombinini Değiştiren Kadın

Tiktok
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 09:31

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'@alinasivrican' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, dedesiyle 5 çayı buluşmasına giderken yaptığı kombini paylaştı.

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Four Seasons Hotel'de dedesiyle 5 çayına gideceğini belirten kadın, gözüne güzel gözükmeyen kombinini yolda değiştirdi.

Four Seasons Hotel'de dedesiyle 5 çayına gideceğini belirten kadın, gözüne güzel gözükmeyen kombinini yolda değiştirdi.

Yol üzerinde bir AVM'ye giren kadın alışveriş yaparak kombinini değiştirdiği anları paylaştı.

Yol üzerinde bir AVM'ye giren kadın alışveriş yaparak kombinini değiştirdiği anları paylaştı.

Dedesiyle buluşmadan önce yolda kombin değişen kadının o paylaşımı ise viral oldu: 👇

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jigolo

Sugar Grandfather😂😂😂

Selver.1994.06

Daha çok görgüsüzlüğünüzü video almış gibisin tiktok sevdalısı

kunti

bizim ki dert mi Allah aşkına. Allah yardımcın olsun bacım