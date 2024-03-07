Dedesiyle 5 Çayında Buluşmaya Giderken Yol Üstünde Alışveriş Yaparak Kombinini Değiştiren Kadın

'@alinasivrican' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, dedesiyle 5 çayı buluşmasına giderken yaptığı kombini paylaştı.
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Four Seasons Hotel'de dedesiyle 5 çayına gideceğini belirten kadın, gözüne güzel gözükmeyen kombinini yolda değiştirdi.
Yol üzerinde bir AVM'ye giren kadın alışveriş yaparak kombinini değiştirdiği anları paylaştı.
Dedesiyle buluşmadan önce yolda kombin değişen kadının o paylaşımı ise viral oldu: 👇
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Sugar Grandfather😂😂😂
Daha çok görgüsüzlüğünüzü video almış gibisin tiktok sevdalısı
bizim ki dert mi Allah aşkına. Allah yardımcın olsun bacım