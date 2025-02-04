David Beckham'ın Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Buluşması Duyurulmayınca Taraftarlar Tepki Gösterdi!
David Beckham'ın Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile Buluşması Duyurulmayınca Taraftarlar Tepki Gösterdi!
Dünyaca ünlü eski futbolcu ve Inter Miami’nin sahibi David Beckham, reklam çekimleri için İstanbul’a geldi. Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya gelen Beckham’ın bu özel ziyareti siyah-beyazlı kulüp tarafından paylaşılmayınca sosyal medyada kıyamet koptu! Taraftarlar “Böyle bir fırsat kaçırılır mı?” diyerek Beşiktaş yönetimine tepki gösterdi!
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Efsane futbolcu David Beckham reklam çekimleri için İstanbul’a geldi ve Beşiktaş Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde siyah-beyazlıların kadın futbol takımı ile bir araya geldi.
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Beckham’ın sürpriz ziyareti Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırırken, kulübün bu olayı sosyal medyada paylaşmaması büyük tepki çekti!
Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul’a gelişini takip eden futbolseverler onun Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile buluştuğunu ancak kulübün bu olayı duyurmadığını görünce sosyal medyada adeta isyan etti!
“Bu nasıl bir fırsat kaçırılır?”, “David Beckham gelmiş ama kimsenin haberi yok!” gibi yorumlarla Beşiktaş yönetimine tepki gösteren taraftarlar Beckham’ın ziyaretinin büyük bir PR çalışması olabileceğini ancak kulübün bunu değerlendiremediğini savundu.
İstanbul’a gelen David Beckham, buluşma öncesinde şehirde tur atarak bazı önemli noktaları gezdi.
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Ardından Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’ne geçen efsane futbolcu, burada Beşiktaş Kadın Futbol Takımı ile bir araya geldi ve reklam çekimlerini gerçekleştirdi. Ancak bu ziyaretin Beşiktaş Kulübü tarafından duyurulmaması tepkileri de beraberinde getirdi.
İşte o tepkilerden bazıları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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