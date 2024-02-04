Dans Ettikten Sonra Temponu Sıcak Tutacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Dans Ettikten Sonra Temponu Sıcak Tutacak Şarkıyı Söylüyoruz!
Kalkın oturmaya mı geldik! 💃 Bir güzel eğlenip göbek attıktan sonra terimiz soğumadan oynamaya devam etmek için testin sonunda sana eğlenceli bir şarkı önereceğiz.
Eller havaya!
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1. İlk soru! En son ne zaman dans ettin?
2. Peki dans etme rekorun kaç saat?
3. Dans pistinde şunlardan hangisisin?
4. Eğlenceli bir etkinlikte bunlardan hangisi seni yansıtıyor?
5. Dans edeceğin partner nasıl biri olmalı?
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6. Partilerin sonlarına doğru nasıl bir ruh haline bürünüyorsun?
7. Bir kostüm partisine gittiğimde...
8. Son soruya geldik! Dans ederken ne kadar esneksin?
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