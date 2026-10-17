Fatoş Seğmen Kimdir, Kaç Yaşında? Fatoş Seğmen'in Eşi Bülent Erdoğan Kimdir, Neden Öldü?
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2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Fatoş Seğmen, modellik kariyerinin ardından sunuculuk ve oyunculuk çalışmalarıyla da tanındı. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın vefat haberini duyurmasının ardından yeniden gündeme geldi. Peki Fatoş Seğmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? eşi Bülent Erdoğan kimdi?
İşte detaylar.
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Fatoş Seğmen Kimdir?
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Fatoş Seğmen Miss Turkey'de Kaçıncı Oldu?
Fatoş Seğmen Hangi Dizilerde Oynadı?
Fatoş Seğmen'in Eşi Bülent Erdoğan Kimdi?
Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Erdoğan Neden Öldü?
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