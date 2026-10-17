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Fatoş Seğmen Kimdir, Kaç Yaşında? Fatoş Seğmen'in Eşi Bülent Erdoğan Kimdir, Neden Öldü?

Fatoş Seğmen Kimdir, Kaç Yaşında? Fatoş Seğmen'in Eşi Bülent Erdoğan Kimdir, Neden Öldü?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 15:37
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2004 Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilen Fatoş Seğmen, modellik kariyerinin ardından sunuculuk ve oyunculuk çalışmalarıyla da tanındı. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın vefat haberini duyurmasının ardından yeniden gündeme geldi. Peki Fatoş Seğmen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? eşi Bülent Erdoğan kimdi?

İşte detaylar.

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Fatoş Seğmen Kimdir?

Fatoş Seğmen Kimdir?

Fatoş Seğmen, 1982 yılında dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. 

Fatoş Seğmen Kaç Yaşında?

31 Mayıs 1982 doğumlu olan Fatoş Seğmen, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. 

Fatoş Seğmen Nereli?

Fatoş Seğmen, İzmir'de dünyaya geldi.

Fatoş Seğmen Miss Turkey'de Kaçıncı Oldu?

Fatoş Seğmen Miss Turkey'de Kaçıncı Oldu?

Seğmen, 2004 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci seçildi. Aynı yıl Ekvador'da düzenlenen Miss Universe yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Güzellik yarışmalarının ardından modellik yapan Seğmen, televizyonda sunuculuk da yaptı.

Fatoş Seğmen Hangi Dizilerde Oynadı?

Fatoş Seğmen Hangi Dizilerde Oynadı?

Modellik kariyerinin ardından oyunculuğa da adım atan Fatoş Seğmen, 2000'lerin popüler dizilerinde rol aldı. Oynadığı başlıca diziler şöyle:

  • Ah Polis Olsam (2006)

  • Kuş Dili (2006)

  • Gemilerde Talim Var (2007)

  • Yalancı Romantik (2008-2009)

  • Evlilik Okulu (2013)

Fatoş Seğmen Hangi Filmlerde Oynadı?

Seğmen, Sinan Çetin'in yönettiği 2010 yapımı Kağıt filminde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği 2017 yapımı Vezir Parmağı da filmografisinde yer alıyor.

Fatoş Seğmen'in Eşi Bülent Erdoğan Kimdi?

Fatoş Seğmen'in Eşi Bülent Erdoğan Kimdi?

Fatoş Seğmen'in eşi Bülent Erdoğan, Almanya'da iş hayatını sürdüren bir iş insanıydı. 1973'te Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğduğu, çocuk yaşta ailesiyle Almanya'ya gittiği ve Mannheim'da inşaat ve taahhüt işleriyle uğraştığı aktarılıyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Erdoğan hakkında kamuya açık bilgiler sınırlı.

Bülent Erdoğan Neden Öldü, Kaç Yaşındaydı?

Bülent Erdoğan, 31 Ağustos 2025'te 52 yaşında hayatını kaybetti. Haberlerde Erdoğan'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Ancak rahatsızlığının ne olduğuna dair doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Erdoğan Neden Öldü?

Fatoş Seğmen'in Kızı Alya Erdoğan Neden Öldü?

Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini 16 Ekim 2026'da sosyal medya hesabından duyurdu. Kızına duygusal sözlerle veda eden Seğmen, ona annelik duygusunun hayatındaki en güzel duygu olduğunu öğrettiğini yazdı. Alya Erdoğan'ın ölüm nedeni ve bilinen bir hastalığı olup olmadığı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
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