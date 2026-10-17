Fatoş Seğmen Kimdir, Kaç Yaşında? Fatoş Seğmen'in Eşi Bülent Erdoğan Kimdir, Neden Öldü?

Fatoş Seğmen, kızı Alya Erdoğan'ın hayatını kaybettiğini 16 Ekim 2026'da sosyal medya hesabından duyurdu. Kızına duygusal sözlerle veda eden Seğmen, ona annelik duygusunun hayatındaki en güzel duygu olduğunu öğrettiğini yazdı. Alya Erdoğan'ın ölüm nedeni ve bilinen bir hastalığı olup olmadığı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.