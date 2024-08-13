Daniele Santarelli İtalyan Basınına Konuştu: "Ağzımda Hâlâ Acı Bir Tat Var"
Daniele Santarelli İtalyan Basınına Konuştu: "Ağzımda Hâlâ Acı Bir Tat Var"
Paris 2024 Olimpiyatları'nda 4'üncü olan Filenin Sultanları madalya hayalini gerçekleştiremese de tarihte ilk defa yarı finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. İtalya'nın şampiyon olduğu Olimpiyatlarda Türk milli voleybol takımımızı çalıştıran İtalyan koç Daniele Santarelli, İtalyan basınına konuştu.
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Paris 2024 Olimpiyatları'nda üçüncülük maçında Brezilya'ya karşı 3-1 yenilen Filenin Sultanları'nın koçu Santarelli tıpkı Sultanlar gibi ilk Olimpiyat sınavını vermiş oldu.
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İtalya'daki Corriere Del Veneto'ya röportaj veren Santarelli, "Yarı finalde İtalya'ya kaybetmek nasıl bir duyguydu?" sorusunu şöyle yanıtladı:
suna şunları söyledi: "Çok güçlü bir takıma kaybettik, şüphesiz içlerindeki en güçlüsüne. Olimpiyatlarda yarı finale kalmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şeydi, olağanüstüydü."
"Maçta yüzde 110'umuzu verdik ama spora her zaman, özellikle de bu seviyede daha fazla saygı duyulmalı."
"Ağzımda hâlâ acı bir tat var, bu doğru. Ancak sakin kafayla bunun içinde de pek çok iyi şey bulacağıma eminim."
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