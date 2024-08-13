Daniele Santarelli İtalyan Basınına Konuştu: "Ağzımda Hâlâ Acı Bir Tat Var"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 4'üncü olan Filenin Sultanları madalya hayalini gerçekleştiremese de tarihte ilk defa yarı finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. İtalya'nın şampiyon olduğu Olimpiyatlarda Türk milli voleybol takımımızı çalıştıran İtalyan koç Daniele Santarelli, İtalyan basınına konuştu.

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