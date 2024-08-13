Görüş Bildir
Haberler
Spor
Voleybol
Daniele Santarelli İtalyan Basınına Konuştu: "Ağzımda Hâlâ Acı Bir Tat Var"

Daniele Santarelli İtalyan Basınına Konuştu: "Ağzımda Hâlâ Acı Bir Tat Var"

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 13:52

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 4'üncü olan Filenin Sultanları madalya hayalini gerçekleştiremese de tarihte ilk defa yarı finale çıkarak büyük bir başarıya imza attı. İtalya'nın şampiyon olduğu Olimpiyatlarda Türk milli voleybol takımımızı çalıştıran İtalyan koç Daniele Santarelli, İtalyan basınına konuştu.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Paris 2024 Olimpiyatları'nda üçüncülük maçında Brezilya'ya karşı 3-1 yenilen Filenin Sultanları'nın koçu Santarelli tıpkı Sultanlar gibi ilk Olimpiyat sınavını vermiş oldu.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda üçüncülük maçında Brezilya'ya karşı 3-1 yenilen Filenin Sultanları'nın koçu Santarelli tıpkı Sultanlar gibi ilk Olimpiyat sınavını vermiş oldu.

İtalya'daki Corriere Del Veneto'ya röportaj veren Santarelli, "Yarı finalde İtalya'ya kaybetmek nasıl bir duyguydu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

İtalya'daki Corriere Del Veneto'ya röportaj veren Santarelli, "Yarı finalde İtalya'ya kaybetmek nasıl bir duyguydu?" sorusunu şöyle yanıtladı:

suna şunları söyledi: "Çok güçlü bir takıma kaybettik, şüphesiz içlerindeki en güçlüsüne. Olimpiyatlarda yarı finale kalmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şeydi, olağanüstüydü."

suna şunları söyledi: "Çok güçlü bir takıma kaybettik, şüphesiz içlerindeki en güçlüsüne. Olimpiyatlarda yarı finale kalmak benim için bir rüyanın gerçekleşmesi gibi bir şeydi, olağanüstüydü."

"Maçta yüzde 110'umuzu verdik ama spora her zaman, özellikle de bu seviyede daha fazla saygı duyulmalı."

"Maçta yüzde 110'umuzu verdik ama spora her zaman, özellikle de bu seviyede daha fazla saygı duyulmalı."

"Ağzımda hâlâ acı bir tat var, bu doğru. Ancak sakin kafayla bunun içinde de pek çok iyi şey bulacağıma eminim."

"Ağzımda hâlâ acı bir tat var, bu doğru. Ancak sakin kafayla bunun içinde de pek çok iyi şey bulacağıma eminim."

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın