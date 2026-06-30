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Daha 17 Yeni Bir Başarıya Daha İmza Attı: Son Bölüm 24 Saatte Rekor İzlenme Aldı

Daha 17 Yeni Bir Başarıya Daha İmza Attı: Son Bölüm 24 Saatte Rekor İzlenme Aldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV&Magazin Editörü
30.06.2026 - 12:34
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Kanal D’nin yaz sezonunda ekrana gelen Daha 17, televizyon ekranlarının yanı sıra dijital platformlarda da güçlü bir karşılık bulmaya devam ediyor. Pazar akşamları izleyiciyle buluşan dizi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Genç oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın YouTube performansı da dikkat çekiyor. Her yeni bölümün ardından milyonlarca izlenmeye ulaşan dizi, son bölümüyle yeni bir rekora imza attı. Gelin detaylara geçelim…

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

Daha 17
Dizi

Daha 17

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Yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Daha 17, ekran yolculuğunu başarılı sonuçlarla sürdürüyor.

Yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Daha 17, ekran yolculuğunu başarılı sonuçlarla sürdürüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, özellikle genç izleyici kitlesi tarafından yakından takip ediliyor. Pazar akşamları yayınlanan yapım, televizyon reytinglerinde elde ettiği sonuçların ardından dijital platformlarda da benzer bir tablo ortaya koyuyor. Dizinin YouTube kanalında yayınlanan bölümleri kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşıyor. Özellikle yeni bölümlerin ilk gün performansı dikkat çekici rakamlar ortaya çıkarıyor. Geçtiğimiz pazar akşamı yayınlanan son bölüm de bu tabloyu değiştirmedi. Bölümün YouTube’a yüklenmesinin ardından izlenme sayısı hızlı şekilde yükselmeye başladı. Henüz bir gün bile tamamlanmadan milyonlarca kişiye ulaşan bölüm, kısa sürede platformun en çok konuşulan içerikleri arasına girdi.

Son bölümün yalnızca 24 saatte 9,5 milyon izlenmeye ulaştığı görüldü.

Son bölümün yalnızca 24 saatte 9,5 milyon izlenmeye ulaştığı görüldü.

Özellikle televizyon yayınını kaçıran izleyicilerin bölümleri daha sonra dijital platformlardan takip etmesi, dizinin YouTube rakamlarına da doğrudan yansıyor. Daha 17’nin sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesi tarafından konuşulması da bu ilginin büyümesinde etkili oluyor. 

Dizinin oyuncu kadrosunda Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Çağdaş Onur Öztürk, Melis Babadağ, Ceren Ayruk ve Dilara Aksüyek gibi isimler yer alıyor. Her bölümün ardından karakterler ve hikâyeler sosyal medyada yorumlanmaya devam ediyor. Özellikle genç oyuncuların sahneleri kısa sürede paylaşım platformlarında yayılıyor. Bu durum da dizinin yalnızca televizyon ekranlarında değil, dijital dünyada da güçlü bir izleyici desteği yakalamasını sağlıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV&Magazin Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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