Daha 17 Yeni Bir Başarıya Daha İmza Attı: Son Bölüm 24 Saatte Rekor İzlenme Aldı
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Kanal D’nin yaz sezonunda ekrana gelen Daha 17, televizyon ekranlarının yanı sıra dijital platformlarda da güçlü bir karşılık bulmaya devam ediyor. Pazar akşamları izleyiciyle buluşan dizi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana reyting listelerinde üst sıralarda yer aldı. Genç oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın YouTube performansı da dikkat çekiyor. Her yeni bölümün ardından milyonlarca izlenmeye ulaşan dizi, son bölümüyle yeni bir rekora imza attı. Gelin detaylara geçelim…
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Yaz sezonunun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Daha 17, ekran yolculuğunu başarılı sonuçlarla sürdürüyor.
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Son bölümün yalnızca 24 saatte 9,5 milyon izlenmeye ulaştığı görüldü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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