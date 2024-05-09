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Dağa Tırmanan Çinli Turistler Aşırı Kalabalık Nedeniyle Uçurumda Mahsur Kaldı

Dağa Tırmanan Çinli Turistler Aşırı Kalabalık Nedeniyle Uçurumda Mahsur Kaldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 11:04

Çin'in doğusunda bulunan Yandang Dağı maceraperest turistleri ağırlıyor. Ziyaretçiler sabit bir tırmanış rotasını izliyor. Ancak bu kez tırmanış yapanlar uçurumun kenarında mahsur kaldı.

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2779869...
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Çin'in doğusunda bulunan Yandang Dağı, maceraperestler için mükemmel bir rota oluşturuyor.

Çin'in doğusunda bulunan Yandang Dağı, maceraperestler için mükemmel bir rota oluşturuyor.

Dik yamaçlar ve yüksek köprüler üzerine kurulan rota, her yıl maceraperestlere eşsiz bir deneyim sunuyor. Dağa tırmanmak isteyenler, belirli rotayı izleyerek tırmanışlarını tamamlıyor.

Bu hafta başında, bir grup turist de Çin'deki meşhur dağa tırmandı. Fakat grup, bir saatten fazla süre uçurumda mahsur kaldı.

Bu hafta başında, bir grup turist de Çin'deki meşhur dağa tırmandı. Fakat grup, bir saatten fazla süre uçurumda mahsur kaldı.

Grup, önlerindeki insanların ilerlemesini beklerken dağa sabitlenmiş metal basamaklarda mahsur kaldı. Tırmanışı yapan kişilerin bu görüntüsü Çin'de gündem oldu.

Yaklaşık bir ila iki saat boyunca yamaçta kalan tırmanıcılardan panik yaşayanlar ise profesyonel kişilerin yardımıyla yamaçtan indirildi.

Yaklaşık bir ila iki saat boyunca yamaçta kalan tırmanıcılardan panik yaşayanlar ise profesyonel kişilerin yardımıyla yamaçtan indirildi.

Fakat kurtarma operasyonunun belirli bir ücret karşılığında yapılıyor olması tepki çekti. Ücreti ödemek istemeyenler ise uçurum kenarında sıranın açılmasını bekledi.

Dağdaki işletmenin yöneticileri gelen müşteri sayısını yanlış hesapladıklarını, bilet rezervasyon sisteminde ve saha kontrollerinde eksiklikler olduğunu söyledi.

Dağdaki işletmenin yöneticileri gelen müşteri sayısını yanlış hesapladıklarını, bilet rezervasyon sisteminde ve saha kontrollerinde eksiklikler olduğunu söyledi.

Dağa tırmanmak isteyen kişi sayısını yanlış hesaplayan işletme, bilet satışlarının şimdilik durdurulduğunu ve ziyaretçilere kontrol sistemi getirileceğini açıkladı.

Kalabalığın sebebinin ise Çin'de Mayıs ayının ilk haftasının İşçi Bayramı nedeniyle tatil olmasından kaynakladığı söyleniyor.

Kalabalığın sebebinin ise Çin'de Mayıs ayının ilk haftasının İşçi Bayramı nedeniyle tatil olmasından kaynakladığı söyleniyor.

2001 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Yandang Dağı, Çin'in en popüler yerlerinden biri.

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