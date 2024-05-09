Dağa Tırmanan Çinli Turistler Aşırı Kalabalık Nedeniyle Uçurumda Mahsur Kaldı
Dağa Tırmanan Çinli Turistler Aşırı Kalabalık Nedeniyle Uçurumda Mahsur Kaldı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2779869...
Çin'in doğusunda bulunan Yandang Dağı maceraperest turistleri ağırlıyor. Ziyaretçiler sabit bir tırmanış rotasını izliyor. Ancak bu kez tırmanış yapanlar uçurumun kenarında mahsur kaldı.
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Çin'in doğusunda bulunan Yandang Dağı, maceraperestler için mükemmel bir rota oluşturuyor.
Bu hafta başında, bir grup turist de Çin'deki meşhur dağa tırmandı. Fakat grup, bir saatten fazla süre uçurumda mahsur kaldı.
Yaklaşık bir ila iki saat boyunca yamaçta kalan tırmanıcılardan panik yaşayanlar ise profesyonel kişilerin yardımıyla yamaçtan indirildi.
Dağdaki işletmenin yöneticileri gelen müşteri sayısını yanlış hesapladıklarını, bilet rezervasyon sisteminde ve saha kontrollerinde eksiklikler olduğunu söyledi.
Kalabalığın sebebinin ise Çin'de Mayıs ayının ilk haftasının İşçi Bayramı nedeniyle tatil olmasından kaynakladığı söyleniyor.
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