Filistin'e Dair Her Şeyin Yasaklandığı Eurovision'da İsveçli Şarkıcı Direnişin Simgesini Sahneye Taşıdı

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından günler öncesinde yapılan açıklamada, yarışmanın yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi herhangi bir mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı belirtilmişti.

Katılımcıların ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı da duyurulmuştu.