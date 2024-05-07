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Filistin'e Dair Her Şeyin Yasaklandığı Eurovision'da İsveçli Şarkıcı Direnişin Simgesini Sahneye Taşıdı

Filistin'e Dair Her Şeyin Yasaklandığı Eurovision'da İsveçli Şarkıcı Direnişin Simgesini Sahneye Taşıdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.05.2024 - 23:19

2024 Eurovision yarışması, İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. 11 Mayıs'ta yapılacak şarkı yarışmasında, Filistin bayraklarının içeriye alınmayacağı duyurulmuştu.

7 Mayıs'ta düzenlenen yarı finalde, İsveçli bir şarkıcı Filistin'in direniş sembolünü sahneye taşıdı.

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Her yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, 2024 yılında da İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.

Her yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, 2024 yılında da İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.

7 Mayıs tarihinde yarı finalin yapıldığı Eurovision'da bu sene katı kurallar yer alıyor. Özellikle de Filistin konusunda.

Avrupa Yayın Birliği, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeriye alınmayacağını duyurmuştu.

Avrupa Yayın Birliği, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeriye alınmayacağını duyurmuştu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından günler öncesinde yapılan açıklamada, yarışmanın yapılacağı Malmö Arena'ya Filistin bayrağı veya siyasi herhangi bir mesaj içeren pankartla girmeye çalışanların durdurulacağı belirtilmişti. 

Katılımcıların ellerindeki Filistin bayrağı veya pankartların alınacağı da duyurulmuştu.

İsveç Filistin Grubu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği duyurulmuştu.

İsveç Filistin Grubu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği duyurulmuştu.

İsveç'de bulunan Filistin Grubu tarafından 'Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması' ismi ile yerel sanatçıların da protestoda sahne alacağı duyurulmuştu.

Şarkı yarışmasında herhangi bir olay çıkmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtilmiş, Norveç ve Danimarka'dan da polis ekiplerinin destek için geleceği duyurulmuştu.

Şarkı yarışmasında herhangi bir olay çıkmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtilmiş, Norveç ve Danimarka'dan da polis ekiplerinin destek için geleceği duyurulmuştu.

7 Mayıs'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde ise İsveç'i 2011 yılında temsil eden Eric Saade sahne aldı.

7 Mayıs'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde ise İsveç'i 2011 yılında temsil eden Eric Saade sahne aldı.

Yarışmayı üçüncülükle bitiren Eric Saade, İsveç'e uzun süredir tatmadığı bir başarı kazandırmıştı.

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Babası Filistinli olan Eric Saade, sahneye bileğinde Filistin direnişinin sembolü olan 'Kefiye' ile çıktı.

Babası Filistinli olan Eric Saade, sahneye bileğinde Filistin direnişinin sembolü olan 'Kefiye' ile çıktı.

Eric Saade, geçtiğimiz hafta Filistin bayrağının yasaklanmasına tepkisini dile getirmiş, ancak performans sergilemekten vazgeçmemişti.

İsrail medyasında bu olay "Eurovision'un açılışında Filistin kefiyesi kullanıldı, yarışma siyasetin gölgesinde kaldı" başlığıyla yer aldı.

İsrail medyasında bu olay "Eurovision'un açılışında Filistin kefiyesi kullanıldı, yarışma siyasetin gölgesinde kaldı" başlığıyla yer aldı.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, yayın sırasında Filistin bayrağının sansürlendiğini de iddia etti.

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, yayın sırasında Filistin bayrağının sansürlendiğini de iddia etti.
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