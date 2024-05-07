Filistin'e Dair Her Şeyin Yasaklandığı Eurovision'da İsveçli Şarkıcı Direnişin Simgesini Sahneye Taşıdı
Filistin'e Dair Her Şeyin Yasaklandığı Eurovision'da İsveçli Şarkıcı Direnişin Simgesini Sahneye Taşıdı
2024 Eurovision yarışması, İsveç'in Malmö kentinde düzenleniyor. 11 Mayıs'ta yapılacak şarkı yarışmasında, Filistin bayraklarının içeriye alınmayacağı duyurulmuştu.
7 Mayıs'ta düzenlenen yarı finalde, İsveçli bir şarkıcı Filistin'in direniş sembolünü sahneye taşıdı.
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Her yıl düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, 2024 yılında da İsveç'in Malmö kentinde yapılacak.
Avrupa Yayın Birliği, Eurovision Şarkı Yarışması'nda davetlilerin Filistin bayrağı ile içeriye alınmayacağını duyurmuştu.
İsveç Filistin Grubu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının Malmö kentinde protesto edileceği duyurulmuştu.
Şarkı yarışmasında herhangi bir olay çıkmaması için güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtilmiş, Norveç ve Danimarka'dan da polis ekiplerinin destek için geleceği duyurulmuştu.
7 Mayıs'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finalinde ise İsveç'i 2011 yılında temsil eden Eric Saade sahne aldı.
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Babası Filistinli olan Eric Saade, sahneye bileğinde Filistin direnişinin sembolü olan 'Kefiye' ile çıktı.
İsrail medyasında bu olay "Eurovision'un açılışında Filistin kefiyesi kullanıldı, yarışma siyasetin gölgesinde kaldı" başlığıyla yer aldı.
Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları, yayın sırasında Filistin bayrağının sansürlendiğini de iddia etti.
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