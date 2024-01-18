Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aynı Kareye Giren Tarım Kredi'nin Zeytinyağı Fiyatının Önlenemeyen Yükselişi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılında ziyaret ederek alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde fiyatların uygunluğundan bahsetmişti. Sonrasında enflasyona yönelik mücadelede Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketleri seferberlikte öncü olmuş, fiyatlarını sabitlemişti. Ancak fiyatlardaki yükseliş kaçınılmaz oldu.