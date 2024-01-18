Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aynı Kareye Giren Tarım Kredi'nin Zeytinyağı Fiyatının Önlenemeyen Yükselişi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aynı Kareye Giren Tarım Kredi'nin Zeytinyağı Fiyatının Önlenemeyen Yükselişi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılında ziyaret ederek alışveriş yaptığı Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde fiyatların uygunluğundan bahsetmişti. Sonrasında enflasyona yönelik mücadelede Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketleri seferberlikte öncü olmuş, fiyatlarını sabitlemişti. Ancak fiyatlardaki yükseliş kaçınılmaz oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketlerinden alışveriş yapmıştı. alışveriş sonrasında fiyatların uygun olduğunu belirten Erdoğan'ın markette görevlilerle birlikte fotoğrafları çekilirken, 5 litrelik zeytinyağının fiyatı da kadraja girmişti.
2019'da 5 litrelik zeytinyağı 99 liraydı.
2023'ün başında zeytinyağın fiyatının 480 TL'ye yükseldiğini görürken, özellikle bu yıl zeytinyağı özelinde de olduğunu bildiğimiz fiyat yükselişleri de durmadı.
Yaz mevsiminde de litresinin 165 TL (5 litresinin de 825 TL) yükseldiğini de görüyoruz.
2024 Ocak ayına geldiğimizde de fiyatın 1430 TL'ye yükseldiğini görüyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
TÜİK'e göre "diğer katı ve sıvı yağlar"da fiyatlar 2019 Aralık-2023 Aralık verilerinde yüzde 395,10 oranında yükselirken, reel fiyatların yüzde 1344 oranında yükselmesi de dikkat çekici oluyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda