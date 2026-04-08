Çukur Nerede İzlenir? Çukur Dizisinin Tüm Yayın Platformları

Çukur Nerede İzlenir? Çukur Dizisinin Tüm Yayın Platformları

Çukur
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.04.2026 - 15:45

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve 'Aile her şeydir' sloganıyla fenomen haline gelen dizisi Çukur, final yapmasının üzerinden yıllar geçse de popülerliğini koruyor. Gerek Aras Bulut İynemli'nin performansı gerekse sürükleyici hikayesiyle dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çukur'u izleyebileceğiniz tüm güncel platformları sizin için derledik.

İşte ülke ülke 'Çukur nerede izlenir?' rehberi:

Çukur Türkiye’de Nerede İzlenir?

Çukur Türkiye’de Nerede İzlenir?

  • Show TV (Resmî Web Sitesi): Dizinin tüm bölümleri ve özel sahneleri Show TV'nin internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak izlenebilir.

  • YouTube (Çukur Resmî Kanalı): Dizinin 131 bölümünün tamamı 4K ve Full HD seçenekleriyle resmî kanalında yayındadır. Ücretsizdir.

  • PuhuTV: Çukur'un dijital yayın haklarına sahip olan platformlardan biridir. Kayıt olarak tüm sezonlara ücretsiz ulaşabilirsiniz.

  • Amazon Prime Video: Prime üyeliği olan kullanıcılar, reklamız bir şekilde tüm sezonları izleyebilir. Ücretli (Abonelik gerektirir).

  • Gain: Platformun kütüphanesinde Çukur bölümleri yer almaktadır. Ücretli (Abonelik gerektirir).

Çukur Almanya, Fransa, Hollanda'da Nerede İzlenir?

Çukur Almanya, Fransa, Hollanda'da Nerede İzlenir?

  • YouTube: Avrupa ülkelerinin çoğunda Çukur'un resmî YouTube kanalı üzerinden bölümlere erişim açıktır.

  • Amazon Prime Video: Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde Prime Video kütüphanesinde 'The Pit' adıyla yer alabilmektedir. Ancak lisans anlaşmalarına göre bölge bazlı değişiklik gösterebilir.

  • Dizilah & Turkish123: Bu tarz platformlar genellikle İngilizce altyazı seçeneği sunar, ancak resmî olmayan yollar oldukları için güvenlik ve telif uyarısı içerebilirler.

Çukur Arjantin, Şili ve Meksika'da Nerede İzlenir?

Çukur Arjantin, Şili ve Meksika'da Nerede İzlenir?

  • Kanal D Drama: Latin Amerika ülkelerinde İspanyolca dublajlı Türk dizilerini yayınlayan bu kanal üzerinden izlenebilir.

  • HBO Max (LatAm): Bazı Güney Amerika ülkelerinde HBO Max kütüphanesine Türk dizileri eklenmektedir; bölgenizdeki kütüphaneyi kontrol etmeniz önerilir. Ücretli.

  • YouTube (İspanyolca Kanal): 'Çukur en Español' gibi resmî kanallar üzerinden bölümlere erişim mümkündür.

Çukur ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

Çukur ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) Nerede İzlenir?

  • Amazon Prime Video: ABD kütüphanesinde 'The Pit' aramasıyla diziye ulaşabilirsiniz. Ücretli.

  • YouTube: Resmî kanal üzerinden İngilizce altyazı (CC) seçeneğini aktifleştirerek ücretsiz izleyebilirsiniz.

Çukur Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

Çukur Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Katar, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Fas, Cezayir, Tunus, Umman , Bahreyn, Irak, Libya'da Nerede İzlenir?

  • Shahid VIP: Arap dünyasının en büyük dijital platformu olan Shahid, Çukur'un (Al-Hofra) tüm sezonlarını Arapça dublaj ve altyazı seçenekleriyle sunmaktadır. Ücretli.

  • OSN+: Belirli dönemlerde yayın haklarını elinde bulunduran platform, Orta Doğu ülkelerinde abonelerine hizmet vermektedir. Ücretli.

  • YouTube (Arapça Kanallar): Çukur'un Arapça dublajlı resmî kanalları üzerinden birçok bölüme ücretsiz ulaşılabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Çukur dizisi Netflix’te var mı?

Hayır, Çukur dizisi şu an için Türkiye veya yurt dışı Netflix kütüphanelerinde bulunmamaktadır.

Çukur'u İngilizce altyazılı nerede bulabilirim?

Çukur'un resmî YouTube kanalı, birçok bölüm için otomatik veya hazırlanmış İngilizce altyazı desteği sunmaktadır. Ayrıca uluslararası platformlarda 'The Pit' adıyla altyazılı seçenekleri mevcuttur.

Çukur ücretsiz izlenebilir mi?

Evet, Türkiye'de Show TV web sitesi, PuhuTV ve YouTube üzerinden tüm bölümleri yasal ve ücretsiz bir şekilde izlemeniz mümkündür.

Çukur filmi ne zaman çıkacak?

2026 yılı itibarıyla bir 'Çukur' sinema filmi veya Prime Video özel projesi üzerine çalışmaların sürdüğü konuşulmaktadır, ancak resmî bir çıkış tarihi henüz netleşmemiştir.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
