article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Çocukken Keçi Gibisin Şarkı Söyleyemezsin Demişlerdi: Kim Bu Sanatçı?

etiket Çocukken Keçi Gibisin Şarkı Söyleyemezsin Demişlerdi: Kim Bu Sanatçı?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.05.2026 - 12:01

Müzik dünyasının bu efsanevi ismini doğru bilebilecek misin? Yapman gereken tek şey ipuçlarını takip etmek ve sonunda doğru yanıtı vermek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Küçükken ona sesin keçi gibi sen asla şarkı söyleyemezsin demişler.

İnanması güç ama ortaokuldayken müzik öğretmeni onu okul korosuna almamış. Sebebi ise vibratosunun yani ses titremesinin çok güçlü olması ve sesinin bir keçiye benzemesiymiş. Ama o bu eleştiriye rağmen pes etmeyerek o özgün ses rengini dünya markası haline getirdi gerçekten de etkileyici!

Gerçek bir üstün zekalı!

O sadece yetenekli değil, aynı zamanda bir dahi. 140 IQ puanına sahip olduğu biliniyor. Bu da onu dünya genelinde üstün zekalılar kategorisine sokuyor.

Çok fazla dil biliyor.

İspanyolca ana dili olmasının yanı sıra İngilizce, Portekizce ve İtalyancayı akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Ayrıca Fransızca ve Arapça dillerinde de oldukça yetkin. Konserlerini verdiği ülkeye göre dil değiştirmesiyle tanınıyor. Biz çok etkilendik!

İlk şiirini 4 yaşında yazdı!

Müziğe olan yeteneği çok küçük yaşta ortaya çıktı. İlk şiirini 4 yaşında yazdı, ilk şarkısını henüz 13 yaşındayken babasının taktığı gözlüklerden ilham alarak besteledi. Çok erken değil mi?

Nobel ödüllü yazar en büyük hayranı ve dostu!

Efsanevi yazar Gabriel García Márquez, onun en büyük hayranlarından biriydi. Onun hakkında 'Hiç kimse, hangi yaşta olursa olsun, onun gibi şarkı söyleyemez ve dans edemez' demiş. Ve onunla uzun yıllar süren bir dostluğu vardı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3 Dünya Kupası'nda da yer aldı.

2006,2010 ve 2014'te 3 farklı FIFA Dünya Kupası'nda sahne alan tek sanatçıdır. Özellikle bir performansı tüm zamanların en çok izlenen ve sevilen kupa şarkısı olarak tarihe geçmiştir.

Hayırseverlikle biliniyor ve vakıf kurdu.

Henüz 18 yaşındayken Kolombiya’daki yoksul çocuklara eğitim ve gıda yardımı sağlamak amacıyla Pies Descalzos vakfını kurdu. Bugüne kadar binlerce çocuğun okula gitmesini sağlayan bir eğitim gönüllüsü olarak biliniyor.

Onun adına bir Barbie var!

Popüler kültürdeki etkisi o kadar büyüktü ki, Mattel firması onun adına bir Barbie bebek serisi üretti. Bu bebeklerin satışından elde edilen gelirlerin bir kısmı yine kendi vakfına bağışlandı.

Peki kim bu sanatçı?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın