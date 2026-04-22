Coachella’dan Zeytinli’ye: Festival Ruhunu Yaşatan En İyi Gruplar

Ceren Özer - Onedio Üyesi
22.04.2026 - 19:01

Festival sezonu kapıdayken, o bitmek bilmeyen enerjiye, tozun toprağın içinde dans etmenin keyfine ve sahne önünde bağıra çağıra şarkı söylemeye acayip hazırız. İster California çöllerinde Coachella’nın o boho-chic havası olsun, ister Zeytinli’de denize nazır o yerli ve milli rock coşkusu... Bazı gruplar var ki, onlar sahneye çıktığı an festivalin rengi değişiyor.

İşte festivallerin gediklisi, sahnelerin efendisi ve ruhumuzu yerinden oynatacak 10 grup:

Reklam

1. Arctic Monkeys

Eski o deri ceketli günlerinden biraz uzaklaşmış olsalar da, Alex Turner’ın sahne karizması festival alanını tek başına doldurmaya yetiyor. O ilk gitar tınısı duyulduğu an, Coachella’dan Edremit’e kadar herkes aynı anda 'Do I Wanna Know?' diye mırıldanmaya başlıyor.

2. Duman

Zeytinli Rock Festivali denince akla gelen ilk isimlerden. Kaan Tangöze’nin o kendine has vokal tarzı ve grubun bitmek bilmeyen doğaçlamalarıyla festival alanı bir anda dev bir koro kampına dönüşüyor. 'Seni Kendime Sakladım' çalarken yanındakine sarılmayan bizden değil.

3. Tame Impala

Eğer festivaldeyiz ve kafamızın üstünde renkli ışıklar uçuşsun, dünya bir süreliğine masalsı bir yere dönüşsün istiyorsak Kevin Parker ve ekibi şart. Saykodelik tınılar Coachella kumlarında ne kadar iyiyse, Ege’nin akşam esintisinde de o kadar iyi gidiyor.

4. Mor ve Ötesi

Sadece bir rock grubu değil, bir festivalin vicdanı ve sesi gibiler. 'Bir Derdim Var' çalmaya başladığında binlerce kişinin aynı anda zıplaması, o festival ruhunun en saf hali. Hem nostalji hem de bitmeyen bir enerji!

5. Florence + The Machine

Florence Welch sahneye çıktığında kendinizi bir festivalde değil de, mistik bir ayindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Yalın ayak sahnede koştururken o sesiyle alanı büyülemesi, festival ruhunu estetik bir boyuta taşıyor.

Reklam

6. Adamlar

'Zombi ya da 'Koca Yaşlı Şişko Dünya'...  Dans etmekten yorulup ama durmak da istemediğiniz o anların ilacı tam olarak bu ekip.

7. Red Hot Chili Peppers

Festivallerin demirbaşı, enerji bombası! Flea o bas gitarı tokatlamaya başladığı an ortamda sakin kalmak imkansız. Dünyanın neresinde olursanız olun, o 'Californication' ruhu festival alanına girdiği an parti resmen başlamış demek.

8. Pinhani

Güneş batarken, elinizde soğuk bir içecekle çimlerin üzerine yayılmışken dinlenecek en güzel şeylerden biri. Kavak Yelleri nostaljisinden girip yeni hitlerle devam ederken, festivalin o huzurlu ve 'her şey yolunda' hissini iliklerinize kadar yaşatıyorlar.

9. Muse

Sahne şovu mu dediniz? Muse, festivali bir uzay üssüne çevirme konusunda uzman. Matt Bellamy’nin o epik soloları ve devasa prodüksiyonları, 'Ben az önce ne izledim?' dedirten türden. Coachella’nın en görkemli anlarının mimarı onlar.

10. Manga

Eurovision gururumuz, nu-metal’in Türkiye temsilcisi! Ferman’ın enerjisi ve grubun o hiç eskimeyen sound’u festival kitlesini her zaman birleştirmeyi başarıyor. 'Bir Kadın Çizeceksin' başladığı an toz kalkmayan bir festival alanı henüz görülmedi.

Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Reklam
