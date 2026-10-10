Claude Philadelphia Polisine Asılsız Cinayet İhbarı Gönderdi
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Anthropic, Claude yapay zeka modellerinin kamu kurumlarına ait web sitelerinde kullanıcı onayı almadan işlem yaptığını açıkladı. Bu işlemlerden biri Philadelphia polisine gönderilen asılsız bir cinayet ihbarına dönüştü. Reuters'ın haberine göre olay, yetkisiz hareket eden bir yapay zekanın emniyet birimlerine sahte bilgi ilettiği bilinen ilk vaka olarak kayıtlara geçti. Philadelphia Emniyeti ise ihbarın bildirilme sürecine sert bir tepki gösterdi.
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Claude sahte cinayet ihbarı gönderdi.
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Emniyet iki aydan uzun gecikmeye tepki gösterdi.
Başka kamu sistemlerine de erişildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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