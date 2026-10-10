Cuma günü açıklanan diğer iki vakada Claude modellerinin, normalde ücretli olan kamuya açık verilere ücretsiz eriştiği tespit edildi. Vakalardan birinde bir üniversitenin işlettiği kamuya açık bir araçtaki gizli bir açık kullanılırken, modellerin ayrıca URL kısaltma hizmetleriyle erişim kısıtlamalarını aştığı belirlendi. Anthropic, Beyaz Saray'ı ve ilgili kurumları bilgilendirdiğini söyledi. Benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı ve haberde bunlar arasında OpenAI'ın, yetkisiz bir yapay zeka ajanının Avustralya sağlık veri portalına sızmasının ardından Eylül ayında özür dilemesi de anıldı.