Yapay Zeka Yükselişinin Gerçek Kazananı Belli Oldu
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ABD'de yapay zeka hisselerindeki yükselişin asıl kazananları belli oldu. Bank of America Enstitüsü'nün raporuna göre 55 yaş ve üzerindeki hanelerin toplam serveti yaklaşık 140 trilyon dolara ulaştı. Bu tutar, ülkedeki toplam hane halkı net servetinin yaklaşık yüzde 75'ine denk geliyor.
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55 yaş üstü haneler 140 trilyon dolara ulaştı, serveti son iki yılda yüzde 20'den fazla arttı.
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Servet eşit dağılmıyor, borsadaki sert bir düşüş seyahat ve perakendeyi de vurabilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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