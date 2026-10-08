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Yapay Zeka Yükselişinin Gerçek Kazananı Belli Oldu

Yapay Zeka Yükselişinin Gerçek Kazananı Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
08.10.2026 - 21:25
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ABD'de yapay zeka hisselerindeki yükselişin asıl kazananları belli oldu. Bank of America Enstitüsü'nün raporuna göre 55 yaş ve üzerindeki hanelerin toplam serveti yaklaşık 140 trilyon dolara ulaştı. Bu tutar, ülkedeki toplam hane halkı net servetinin yaklaşık yüzde 75'ine denk geliyor.

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55 yaş üstü haneler 140 trilyon dolara ulaştı, serveti son iki yılda yüzde 20'den fazla arttı.

55 yaş üstü haneler 140 trilyon dolara ulaştı, serveti son iki yılda yüzde 20'den fazla arttı.

Bank of America Enstitüsü'nün Federal Rezerv (Fed) verilerine dayanan 1 Ekim tarihli raporuna göre, 55 yaş ve üzeri hanelerin serveti 2026'nın ikinci çeyreğinde yaklaşık 140 trilyon dolara çıktı. ABD nüfusunun yüzde 31'ini oluşturan bu kesim, ülke servetinin dörtte üçünü kontrol ediyor.

Bank of America kıdemli ekonomisti David Michael Tinsley'e göre güçlü borsa performansı sayesinde bu hanelerin net serveti son iki yılda yüzde 20'den fazla büyüdü. Yükselişte, yapay zeka yatırımlarıyla değer kazanan büyük teknoloji şirketleri belirleyici rol oynadı.

Rallinin en büyük kazananı ise Baby Boomer kuşağı oldu. ABD hisse senetlerinin yüzde 54'ünü elinde tutan, 62-80 yaş arasındaki yaklaşık 68 milyon kişilik bu kuşağın serveti 97,4 trilyon dolara ulaştı. Böylece ülkedeki toplam servetin yaklaşık yüzde 52'si Baby Boomer'ların elinde toplandı.

Biriken varlıklar emeklilik dönemindeki Amerikalıların harcama gücünü de artırıyor. Verilere göre özellikle 61-75 yaş grubundaki haneler seyahate daha büyük pay ayırıyor. Yaşlı tüketicilerin gıda harcamalarının payı da genç hanelere kıyasla daha yüksek. Wall Street ekonomisti Ed Yardeni, gelir gruplarından çok kuşaklar arasındaki ayrışmanın belirleyici olduğu bu tabloyu 'G şeklinde ekonomi' olarak tanımlıyor.

Servet eşit dağılmıyor, borsadaki sert bir düşüş seyahat ve perakendeyi de vurabilir.

Servet eşit dağılmıyor, borsadaki sert bir düşüş seyahat ve perakendeyi de vurabilir.

Ancak 140 trilyon dolarlık servet herkese eşit yayılmış değil. Fed verilerine göre 2022'de Baby Boomer kuşağının en zengin yüzde 10'luk kesimi, kuşağın toplam servetinin yüzde 71'ini kontrol ediyordu. 55 yaş üstü Amerikalıların yaklaşık üçte birinin ise emeklilik birikimi yok. 65 yaş üzerinde sosyal güvenlik yardımı alanların yaklaşık yüzde 14'ü gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını bu ödemelerden sağlıyor.

Servetin teknoloji hisselerinde yoğunlaşması yükseliş döneminde büyük kazanç getirirken, olası bir satış dalgasında risk yaratıyor. Morningstar verilerine göre en büyük 10 emeklilik yatırım fonunun portföylerinde teknoloji ve iletişim hizmetlerinin ortalama payı yüzde 38.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi'nin analizine göre ABD'deki tüketici harcamalarının yüzde 59'u en yüksek gelirli yüzde 20'lik kesimden geliyor. Bu nedenle teknoloji hisselerinde yaşanabilecek sert bir düşüş, yalnızca yatırımcıların servetini değil, seyahat, konaklama ve perakende gibi sektörlerdeki talebi de etkileyebilir.

Yapay zeka rallisiyle büyüyen servet bugün ABD ekonomisini ayakta tutuyor. Aynı zamanda tüketimi, borsa performansına her zamankinden daha bağımlı hale getiriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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