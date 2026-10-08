Yapay Zeka Yükselişinin Gerçek Kazananı Belli Oldu

Bank of America Enstitüsü'nün Federal Rezerv (Fed) verilerine dayanan 1 Ekim tarihli raporuna göre, 55 yaş ve üzeri hanelerin serveti 2026'nın ikinci çeyreğinde yaklaşık 140 trilyon dolara çıktı. ABD nüfusunun yüzde 31'ini oluşturan bu kesim, ülke servetinin dörtte üçünü kontrol ediyor.

Bank of America kıdemli ekonomisti David Michael Tinsley'e göre güçlü borsa performansı sayesinde bu hanelerin net serveti son iki yılda yüzde 20'den fazla büyüdü. Yükselişte, yapay zeka yatırımlarıyla değer kazanan büyük teknoloji şirketleri belirleyici rol oynadı.

Rallinin en büyük kazananı ise Baby Boomer kuşağı oldu. ABD hisse senetlerinin yüzde 54'ünü elinde tutan, 62-80 yaş arasındaki yaklaşık 68 milyon kişilik bu kuşağın serveti 97,4 trilyon dolara ulaştı. Böylece ülkedeki toplam servetin yaklaşık yüzde 52'si Baby Boomer'ların elinde toplandı.

Biriken varlıklar emeklilik dönemindeki Amerikalıların harcama gücünü de artırıyor. Verilere göre özellikle 61-75 yaş grubundaki haneler seyahate daha büyük pay ayırıyor. Yaşlı tüketicilerin gıda harcamalarının payı da genç hanelere kıyasla daha yüksek. Wall Street ekonomisti Ed Yardeni, gelir gruplarından çok kuşaklar arasındaki ayrışmanın belirleyici olduğu bu tabloyu 'G şeklinde ekonomi' olarak tanımlıyor.