Çinli Teknoloji Devi Türkiye'ye Geliyor: Üretim Yapacağı İlçe Belli Oldu

Honor, Türkiye akıllı telefon pazarında son bir yılda en dikkat çeken performansı sergileyen markalardan biri oldu. Şirketin telefon satışları yüzde 100 artarken tabletlerde de aynı oranda büyüme kaydedildi. Bu tabloyla Honor, Android işletim sistemli telefonlar arasında Türkiye'nin ilk 3 markası arasına yerleşti.

Marka, büyümesini sürdürmek için üst segment cihazlara ve katlanabilir telefon kategorisine ağırlık veriyor. Amiral gemisi Magic serisinin yanı sıra 400 ve X serileriyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen Honor, telefon, tablet, akıllı saat ve bağlantılı cihazlardan oluşan bir ekosistem kurmayı planlıyor.