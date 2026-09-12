Çinli Teknoloji Devi Türkiye'ye Geliyor: Üretim Yapacağı İlçe Belli Oldu
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Çinli teknoloji devi Honor, Türkiye pazarındaki hızlı yükselişinin ardından üretim kararı aldı. Şirketin akıllı telefon satışları geçtiğimiz yıl yüzde 100 büyürken tablet satışlarında da aynı oranda artış yaşandı. Bu büyümeyle Android pazarında ilk 3 marka arasına giren Honor, artık İstanbul'un Avcılar ilçesinde telefon üretimine başlıyor.
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Çinli teknoloji devi yüzde 100 satış artışıyla ilk 3'e girdi.
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Çinli teknoloji devi Türkiye'ye geliyor: Üretim yapacağı ilçe belli oldu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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