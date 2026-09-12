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Çinli Teknoloji Devi Türkiye'ye Geliyor: Üretim Yapacağı İlçe Belli Oldu

Çinli Teknoloji Devi Türkiye'ye Geliyor: Üretim Yapacağı İlçe Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
12.09.2026 - 11:31
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Çinli teknoloji devi Honor, Türkiye pazarındaki hızlı yükselişinin ardından üretim kararı aldı. Şirketin akıllı telefon satışları geçtiğimiz yıl yüzde 100 büyürken tablet satışlarında da aynı oranda artış yaşandı. Bu büyümeyle Android pazarında ilk 3 marka arasına giren Honor, artık İstanbul'un Avcılar ilçesinde telefon üretimine başlıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi / Ömer Temür

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Çinli teknoloji devi yüzde 100 satış artışıyla ilk 3'e girdi.

Çinli teknoloji devi yüzde 100 satış artışıyla ilk 3'e girdi.

Honor, Türkiye akıllı telefon pazarında son bir yılda en dikkat çeken performansı sergileyen markalardan biri oldu. Şirketin telefon satışları yüzde 100 artarken tabletlerde de aynı oranda büyüme kaydedildi. Bu tabloyla Honor, Android işletim sistemli telefonlar arasında Türkiye'nin ilk 3 markası arasına yerleşti.

Marka, büyümesini sürdürmek için üst segment cihazlara ve katlanabilir telefon kategorisine ağırlık veriyor. Amiral gemisi Magic serisinin yanı sıra 400 ve X serileriyle daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen Honor, telefon, tablet, akıllı saat ve bağlantılı cihazlardan oluşan bir ekosistem kurmayı planlıyor.

Çinli teknoloji devi Türkiye'ye geliyor: Üretim yapacağı ilçe belli oldu.

Çinli teknoloji devi Türkiye'ye geliyor: Üretim yapacağı ilçe belli oldu.

Honor'un üretim kararıyla birlikte İstanbul Avcılar, Çinli teknoloji şirketleri için yeniden gündeme geldi. Avcılar'da hâlihazırda Xiaomi üretim yapıyor; OPPO Tuzla'da AGM Teknoloji iş birliğiyle, vivo ise Kocaeli Gebze'de üretime devam ediyor. TECNO ve TCL gibi markalar da çeşitli yerli ortaklıklarla Türkiye'de telefon üretiyor.

Bu tabloya göre Honor, Salcomp ile kuracağı üretim hattıyla Türkiye'de fiilen üretim yapan Çinli telefon markalarının sayısını artıran son isim olacak. Şirketin yerli üretime yönelmesi, hem gümrük avantajlarından yararlanma hem de büyüyen Türkiye pazarında kalıcı olma isteğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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