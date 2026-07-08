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Cildini Seven Herkesin Güneşe Çıkmadan Önce Mutlaka Yapması Gereken 10 Şey

etiket Cildini Seven Herkesin Güneşe Çıkmadan Önce Mutlaka Yapması Gereken 10 Şey

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
08.07.2026 - 17:01
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Her ne kadar güneşin enerjisi çok iyi olsa da cildimizi güneşe karşı korumamız gerekiyor. Cildimizin hak ettiği değeri vermek için güneşe çıkmadan önce mutlaka yapılması gerekenleri listeledik. E hazırsanız hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Güneş kremini evden çıkmadan 20 dakika önce sürün.

Yaptığımız en büyük hatalardan biri güneş kremini kapıdan çıkarken veya plaja varınca sürmek olabilir mi? Kremin içindeki filtrelerin cildinizle bütünleşmesi ve koruyucu bir kalkan oluşturması için en az 20 dakikaya ihtiyacı var.

2. Antioksidanı rutininize ekleyin.

Güneş kreminin altına süreceğiniz antioksidan etkisi bulunan C vitamini serumu, UV ışınlarının tetiklediği serbest radikallerle savaşır. Güneş kreminizin koruyucu etkisini adeta ikiye katlar diyebiliriz. Gerçekten de müthiş değil mi?

3. Boyun, kulak arkası ve dudak bölgelerini unutmayın.

Yüzünüze gösterdiğiniz aynı özeni boyun, dekolte, kulak arkası ve ellerinizin üstüne de göstermeyi ihmal etmemelisiniz. Özellikle dudaklar güneşten çok çabuk kuruyabilir. Bu yüzden güneş kreminin yanında SPF içerikli bir dudak balmı da çantanızda muhakkak bulunsun.

4. Cildiniz için doğru miktarı bulun.

Yüz ve boyun bölgesi için ihtiyacınız olan miktar, işaret ve orta parmağınıza uzatacağınız iki çizgi kadar güneş kremidir. Az ürün kullanmak vadedilen SPF korumasını yarı yarıya düşürür. Bu yüzden cildiniz için doğru miktarı kullanmaya özen gösterin.

5. Retinol ve asitli ürünleri gece bakımına saklayın.

AHA/BHA asitleri, retinol veya yüksek konsantrasyonlu soyucu ürünler cildi güneşe karşı aşırı hassas hale getirebilir. Bu yüzden retinol ve asitli ürünleri sadece akşam rutininde kullanın. Sabahlarıysa sadece cildinizi korumaya odaklanın.

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6. Ağır makyajı rafa kaldırın.

Güneşe çıkarken yoğun, gözenekleri tıkayan fondötenler yerine hafif yapılı, renkli güneş kremleri veya hibrit BB kremler tercih edebilirsiniz. Çünkü ter ve yağ ile birleşen ağır makyaj, gözenek tıkanmalarına ve ciltte ani parlamalara sebep olabilir.

7. Güneşe çıkmadan önce bol bol su tüketin.

Güneş, cildin nem dengesini hızla tüketir. Bu yüzden güneşe çıkmadan önce ve güneş altındayken vücudu susuz bırakmamak, cildin kuruyup pul pul dökülmesini ve erken yaşlanma belirtilerini önler. Gün içerisinde en az 2-3 litre su için.

8. Kıyafet ve aksesuarların koruyucu gücünden yararlanın.

Sadece kremlere güvenmeyin. Bunun yanı sıra geniş kenarlı bir şapka ve UV korumalı, kaliteli bir güneş gözlüğü cildinizi doğrudan gelen dik ışınlardan korumanın en havalı ve etkili yolu!

9. Saat takibi yapın ve öğle saatlerinden kaçının.

Güneş ışınlarının dik olduğu bu saatlerde direkt güneşe maruz kalmaktan kaçının. Planlarınızı sabahın erken saatlerine veya ikindi sonrasına ayarlamak cildiniz için yapacağınız en büyük iyiliklerden biri. Çünkü saat 11 ile öğleden sonra 3 arasında güneş gerçekten çok yakıcı bir seviyede!

10. Nemlendiriciyi sakın atlamayın.

Hava sıcak, cildim zaten yağlanıyor diyerek nemlendiriciyi geçiştirmek de oldukça büyük bir hata... Hafif, su bazlı veya jel formunda bir nemlendirici ile cildinizin bariyerini güçlendirerek güneşe karşı daha dirençli olmasını sağlayabilirsiniz.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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