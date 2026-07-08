Cildini Seven Herkesin Güneşe Çıkmadan Önce Mutlaka Yapması Gereken 10 Şey

Güneş ışınlarının dik olduğu bu saatlerde direkt güneşe maruz kalmaktan kaçının. Planlarınızı sabahın erken saatlerine veya ikindi sonrasına ayarlamak cildiniz için yapacağınız en büyük iyiliklerden biri. Çünkü saat 11 ile öğleden sonra 3 arasında güneş gerçekten çok yakıcı bir seviyede!