Cildini Seven Herkesin Güneşe Çıkmadan Önce Mutlaka Yapması Gereken 10 Şey
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Her ne kadar güneşin enerjisi çok iyi olsa da cildimizi güneşe karşı korumamız gerekiyor. Cildimizin hak ettiği değeri vermek için güneşe çıkmadan önce mutlaka yapılması gerekenleri listeledik. E hazırsanız hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Güneş kremini evden çıkmadan 20 dakika önce sürün.
2. Antioksidanı rutininize ekleyin.
3. Boyun, kulak arkası ve dudak bölgelerini unutmayın.
4. Cildiniz için doğru miktarı bulun.
5. Retinol ve asitli ürünleri gece bakımına saklayın.
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6. Ağır makyajı rafa kaldırın.
7. Güneşe çıkmadan önce bol bol su tüketin.
8. Kıyafet ve aksesuarların koruyucu gücünden yararlanın.
9. Saat takibi yapın ve öğle saatlerinden kaçının.
10. Nemlendiriciyi sakın atlamayın.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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