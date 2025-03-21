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CHP'li Tanju Özcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İstenmiyorsun, Git Artık" Dedi

CHP'li Tanju Özcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İstenmiyorsun, Git Artık" Dedi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
21.03.2025 - 12:40 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 12:45

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün Saraçhane'de polis bariyerlerini aşarak kalabalığın arasına karışmıştı. Tanju Özcan, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'İstenmiyorsun' diye seslendi. Ayrıntılar içeriğimizde

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Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde protestolar devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde protestolar devam ediyor.

Dün Saraçhane'de CHP'nin düzenlediği mitingde Özgür Özel ve Mansur Yavaş, binlerce kişiye seslendi. Ankara ODTÜ'de yapılan protestolarda ise öğrencilerin yoğunluğu dikkat çekti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Saraçhane'deki eylemde, bariyerleri aşıp kalabalığın içine dahil oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Saraçhane'deki eylemde, bariyerleri aşıp kalabalığın içine dahil oldu.

Özcan “İnsanları sokağa çekmek istiyorlar, evet farkındayız ama artık çok fazla tahrik var. Ünvanları bir kenara bırakıp sokakta siyaset yapmalıyız. Gerekirse sine-i millete dönmeliyiz. İnceldiği yerden kopsun artık, yeter!” şeklinde konuşmuştu.

Tanju Özcan bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanına seslenerek "İstenmiyorsun" dedi.

Tanju Özcan bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanına seslenerek "İstenmiyorsun" dedi.

Özcan'ın paylaşımı şöyle:

'İçim öfke dolu...Dün geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin-çocuklarımızın yanındaydım. Hayata küsmüşler, bize kızıyorlar(haklılar). Bizi de dinlemiyorlar! MESELE CHP değil artık! Ülkemi bu hale getiren Cumhurbaşkanı, gör artık, bitmiş, istenmiyorsun! Lütfen diyorum son kez! Koy sandığı, bitsin artık! Ya sen git, ya da topyekün biz gidelim!!'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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