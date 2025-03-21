CHP'li Tanju Özcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İstenmiyorsun, Git Artık" Dedi
CHP'li Tanju Özcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İstenmiyorsun, Git Artık" Dedi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, dün Saraçhane'de polis bariyerlerini aşarak kalabalığın arasına karışmıştı. Tanju Özcan, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'İstenmiyorsun' diye seslendi. Ayrıntılar içeriğimizde
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Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde protestolar devam ediyor.
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise Saraçhane'deki eylemde, bariyerleri aşıp kalabalığın içine dahil oldu.
Tanju Özcan bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında Cumhurbaşkanına seslenerek "İstenmiyorsun" dedi.
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