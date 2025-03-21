CHP'li Tanju Özcan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "İstenmiyorsun, Git Artık" Dedi

Özcan'ın paylaşımı şöyle:

'İçim öfke dolu...Dün geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerin-çocuklarımızın yanındaydım. Hayata küsmüşler, bize kızıyorlar(haklılar). Bizi de dinlemiyorlar! MESELE CHP değil artık! Ülkemi bu hale getiren Cumhurbaşkanı, gör artık, bitmiş, istenmiyorsun! Lütfen diyorum son kez! Koy sandığı, bitsin artık! Ya sen git, ya da topyekün biz gidelim!!'