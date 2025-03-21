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İzmir ve Ankara Valiliklerinden Yasak Kararı: 25 Mart’a Kadar Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

İzmir ve Ankara Valiliklerinden Yasak Kararı: 25 Mart’a Kadar Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.03.2025 - 12:14 Son Güncelleme: 21.03.2025 - 12:58

İzmir’de ve Ankara'da toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşlerine yasak geldi. İzmir Valiliği’nin yasak kararı 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.

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İzmir’de gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve toplantılar beş gün boyunca yasaklandı.

İzmir’de gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları ve toplantılar beş gün boyunca yasaklandı.

Karar İzmir Valiliği tarafından alındı. Bugün saat 10.00’dan itibaren uygulanmaya başlanan yasak kararı 25 Mart Salı gününe kadar geçerli olacak.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “Valiliğimizce alınan karar uyarınca, il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 21.03.2025 günü saat 10.00’dan-25.03.2025 günü saat 23.59’a kadar, beş gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır” denildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla bazı sosyal medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı istihbar olunmuştur.

Bu kapsamda İlimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla (önceden izin verilenler hariç) kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (A) ve (C) fıkraları gereğince 21 Mart 2025 Cuma günü saat 14.00'dan, 25 Mart 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır.

Yukarıda belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemler yapılacaktır.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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