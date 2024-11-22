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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kayyum Atanan Tunceli ve Ovacık Belediyeleriyle İlgili Açıklama

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den Kayyum Atanan Tunceli ve Ovacık Belediyeleriyle İlgili Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2024 - 21:50

DEM Partili Tunceli Belediyesi’ne ve CHP’li Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanmasına CHP lideri Özgür Özel’den tepki geldi.

X hesabından açıklama yapan Özel, “Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır. İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur.” dedi.

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Tunceli Belediyesi ve ilçe belediyesi Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanması muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

Tunceli Belediyesi ve ilçe belediyesi Ovacık Belediyesi’ne kayyum atanması muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı.

DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Yerlerine kayyum getirildi.

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den tepki geldi. Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den tepki geldi. Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşım gerçekleştirdi.

"Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır."

"Ovacık Belediyemize ve Tunceli Belediyesi'ne kayyım atama kararı, kılıfına bile uydurulamamış milli irade hırsızlığıdır."
twitter.com

'Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün 2012’de katıldığı bir cenaze töreni, 2022’de dava konusu yapılmış, 2024’te suç sayılmıştır.

Taziye ölüye değil, diriye yapılır.

Ne aile evladının suçundan sorumlu tutulabilir ne de taziyeye gelenler...'

"Bu hukuksuzluğa da direneceğiz."

"Bu hukuksuzluğa da direneceğiz."

'İki dönemdir halkın oyuyla seçilen bir belediye başkanını, 12 yıl önce katıldığı bir cenaze nedeniyle görevden almanın, gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarından azade bir hükmü yoktur.

Biz, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik tüm saldırılara karşı olduğu gibi, bu hukuksuzluğa da direneceğiz. Kendi menfaatini, Türkiye’nin menfaatinin üzerine koyanlara, bu milleti teslim etmeyeceğiz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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