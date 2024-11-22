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Tunceli Belediyesi Önünde Arbede! Yerine Kayyum Atanan Cevdet Konak: "Bu Hukuksuzluğu Kabul Etmiyorum"

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Tunceli Belediyesi Önünde Arbede! Yerine Kayyum Atanan Cevdet Konak: "Bu Hukuksuzluğu Kabul Etmiyorum"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
22.11.2024 - 21:21

Tunceli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından kentte yaşayan vatandaşlar ve milletvekilleri belediye binasının önüne akın etti. Belediyenin önünde vatandaşlar ve polis arasında arbede çıktı. Polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. 

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak bir açıklama yaparak, “Bu hukuksuzluğu kabul etmiyorum. Sonuna kadar direneceğiz. Halkın iradesine karşı uzanan her ele karşı mücadele edeceğiz.” dedi.

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Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına karşı bölgede yaşayanlar Tunceli Belediyesi önüne akın etti. Kentte hareketli dakikalar yaşanırken yerine kayyum atanan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, bir açıklama yaptı.

Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına karşı bölgede yaşayanlar Tunceli Belediyesi önüne akın etti. Kentte hareketli dakikalar yaşanırken yerine kayyum atanan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, bir açıklama yaptı.

“AKP-MHP iktidarının faturası budur. İdare gaspı budur.”

“AKP-MHP iktidarının faturası budur. İdare gaspı budur.”

Halk TV’ye açıklamalarda bulunan Konak, “Bir grup sivil polis onlarca arabayla yolumu kesti, trafikte aracımı hareket ettirmeme izin vermediler. Aşağıya indim ne olduğunu sordum. Bakanlığın tebligatını yapacağız dediler. Evime uğradım kapıda bekliyorlardı. Tebligatı kabul etmediğimi ifade ettim.  Belediyelerinin tüm kurumları işgal edildi. AKP-MHP iktidarının faturası budur. İdare gaspı budur.” dedi.

Daha sonra bir videoyla yaşanılanları anlatan Konak, “Bu hukuksuzluğu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Tunceli Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ve polis arasında arbede yaşandı. Bariyerler vatandaşlar tarafından söküldü.

Tunceli Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ve polis arasında arbede yaşandı. Bariyerler vatandaşlar tarafından söküldü.

Vatandaşlar ve DEM Partili vekiller hem kayyuma hem de polislerin müdahalesine tepki gösterirken TOMA'lardan tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale gerçekleşti.

Vatandaşlar ve DEM Partili vekiller hem kayyuma hem de polislerin müdahalesine tepki gösterirken TOMA'lardan tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale gerçekleşti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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