Tunceli Belediyesi Önünde Arbede! Yerine Kayyum Atanan Cevdet Konak: "Bu Hukuksuzluğu Kabul Etmiyorum"
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Tunceli Belediyesi Önünde Arbede! Yerine Kayyum Atanan Cevdet Konak: "Bu Hukuksuzluğu Kabul Etmiyorum"
Tunceli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından kentte yaşayan vatandaşlar ve milletvekilleri belediye binasının önüne akın etti. Belediyenin önünde vatandaşlar ve polis arasında arbede çıktı. Polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak bir açıklama yaparak, “Bu hukuksuzluğu kabul etmiyorum. Sonuna kadar direneceğiz. Halkın iradesine karşı uzanan her ele karşı mücadele edeceğiz.” dedi.
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Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atanmasına karşı bölgede yaşayanlar Tunceli Belediyesi önüne akın etti. Kentte hareketli dakikalar yaşanırken yerine kayyum atanan Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, bir açıklama yaptı.
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“AKP-MHP iktidarının faturası budur. İdare gaspı budur.”
Daha sonra bir videoyla yaşanılanları anlatan Konak, “Bu hukuksuzluğu kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.
Tunceli Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ve polis arasında arbede yaşandı. Bariyerler vatandaşlar tarafından söküldü.
Vatandaşlar ve DEM Partili vekiller hem kayyuma hem de polislerin müdahalesine tepki gösterirken TOMA'lardan tazyikli su, biber gazı ve plastik mermiyle müdahale gerçekleşti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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