Tunceli Belediyesi Önünde Arbede! Yerine Kayyum Atanan Cevdet Konak: "Bu Hukuksuzluğu Kabul Etmiyorum"

Tunceli Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından kentte yaşayan vatandaşlar ve milletvekilleri belediye binasının önüne akın etti. Belediyenin önünde vatandaşlar ve polis arasında arbede çıktı. Polis tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak bir açıklama yaparak, “Bu hukuksuzluğu kabul etmiyorum. Sonuna kadar direneceğiz. Halkın iradesine karşı uzanan her ele karşı mücadele edeceğiz.” dedi.