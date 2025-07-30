CHP Genel Başkanı Özgür Özel Açıkladı: “Terörsüz Türkiye Komisyonunda Yer Alacağız”
CHP Genel Başkanı Özgür, Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, TBMM’de oluşturulacak “Terörsüz Türkiye” komisyonunda yer alacaklarını ifade etti. Özel, komisyona katılma şartı olarak öne sürdükleri “nitelikli çoğunluk şartının” kabul edildiğini de sözlerine ekledi.
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Terör örgütü PKK’nın silahları bırakması sonrasında Terörsüz Türkiye açılımında yeni bir devreye geçilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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