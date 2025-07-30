CHP Genel Başkanı Özgür Özel Açıkladı: “Terörsüz Türkiye Komisyonunda Yer Alacağız”

TBMM’de oluşturulacak komisyonu ilk kez Devlet Bahçeli dile getirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti de destek vermişti. CHP ise komisyona katılmak için şart öne sürmüştü. Ayrıca Meclis’te temsil edilen DSP ve EMEP de komisyona destek vermişti. İYİ Parti ise komisyonda yer almayacağını açıklamıştı.

CHP komisyona partilerin eşit temsili ya da komisyon kararlarının nitelikli çoğunluk ile alınması şartıyla katılacağını belirtmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “kararlarının nitelikli çoğunluk ile alınması” taleplerinin kabul edildiğini ve bu sebeple komisyona katılma kararı aldıklarını açıkladı.

CHP yarın komisyonda yer alacak 10 milletvekilinin ismini açıklayacak.