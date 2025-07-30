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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Açıkladı: “Terörsüz Türkiye Komisyonunda Yer Alacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Açıkladı: “Terörsüz Türkiye Komisyonunda Yer Alacağız”

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.07.2025 - 15:11 Son Güncelleme: 30.07.2025 - 15:16

CHP Genel Başkanı Özgür, Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, TBMM’de oluşturulacak “Terörsüz Türkiye” komisyonunda yer alacaklarını ifade etti. Özel, komisyona katılma şartı olarak öne sürdükleri “nitelikli çoğunluk şartının” kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

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Terör örgütü PKK’nın silahları bırakması sonrasında Terörsüz Türkiye açılımında yeni bir devreye geçilmişti.

Terör örgütü PKK’nın silahları bırakması sonrasında Terörsüz Türkiye açılımında yeni bir devreye geçilmişti.

TBMM’de oluşturulacak komisyonu ilk kez Devlet Bahçeli dile getirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile DEM Parti de destek vermişti. CHP ise komisyona katılmak için şart öne sürmüştü. Ayrıca Meclis’te temsil edilen DSP ve EMEP de komisyona destek vermişti. İYİ Parti ise komisyonda yer almayacağını açıklamıştı.

CHP komisyona partilerin eşit temsili ya da komisyon kararlarının nitelikli çoğunluk ile alınması şartıyla katılacağını belirtmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “kararlarının nitelikli çoğunluk ile alınması” taleplerinin kabul edildiğini ve bu sebeple komisyona katılma kararı aldıklarını açıkladı.

CHP yarın komisyonda yer alacak 10 milletvekilinin ismini açıklayacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Bozkurt

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Oral MiniFabrikam Tosun

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