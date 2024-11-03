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CHP'de Lütfü Savaş Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

CHP'de Lütfü Savaş Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 23:01

CHP'nin 6 Şubat Depremi'nden sonra tartışılan isimlerinden olan Lütfü Savaş bugün kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

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6 Şubat depreminin ardından Hatay'daki büyük yıkım nedeniyle dönemin belediye başkanı olarak Lütfü Savaş büyük tepki almıştı.

6 Şubat depreminin ardından Hatay'daki büyük yıkım nedeniyle dönemin belediye başkanı olarak Lütfü Savaş büyük tepki almıştı.

Savaş'ın arkasında durarak aday gösteren CHP'de bugün Lütfü Savaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul" diyen Savaş için parti karar aldı.

Savaş'ın arkasında durarak aday gösteren CHP'de bugün Lütfü Savaş ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul" diyen Savaş için parti karar aldı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın oy birliğiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

Lütfü Savaş, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" demişti.

Lütfü Savaş, "Bugünün CHP’si DEM’lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" demişti.

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Cindirella Man

Ahlaksız sana sahip çıkana dediğin lafa bak elinden belediyeyi çalanlarla aynı ağızdasın

İmport

Dem partinin terör örgütünün siyasi şubeliğini yaptığını bile bile Dem peşinde koşana söylenecek en güzel şeyi söylemiş. Atatürk'ün CHP'si diye bir şey kalmadı.

Ataerkil bey

doğru söz yanlış adam