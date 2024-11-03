Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı'yı Hedef Aldı, "Devlet Bahçeli'yi Yanlış Anlamışım" Dedi
Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı'yı Hedef Aldı, "Devlet Bahçeli'yi Yanlış Anlamışım" Dedi
Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı'nın kendisiyle ilgili 'çark etti' açıklamasına tepki gösterdi ve Altaylı'yı hedef alan sert bir açıklama yayınladı. Cübbeli Ahmet, 'Devlet Bey'i yanlış anlamıştım' dedi.
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Cübbeli Ahmet'in son günlerdeki açıklamaları ve "silinen" videosu üzerinden eleştirilere maruz kalmasının ardından Fatih Altaylı da "çark etti" demişti.
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Cübbeli Ahmet'ten Altaylı'ya yanıt geldi. Cübbeli Ahmet, Apo'nun idam edilmesi fikrinden vazgeçmediğini söyledi ve "Hangi sözümden döndüm?" dedi.
Devlet Bahçeli'nin sözlerini yanlış anladığını fark ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, Devlet Bahçeli'nin o sözleri neden söylediğini de kendince açıkladı:
Cübbeli Ahmet, "Ben de Devlet Bey gibi milliyetçi bir insanın Apo’yu kurtarmak maksadıyla böyle konuşmayacağına kanaat getirdim" dedi.
"Tabi ki çarkçıbaşı olanlar başkalarının da çark ettiğini sanırlar" diyerek Altaylı'yı eleştiren Cübbeli Ahmet, açıklamasını da bir şiirle noktaladı:
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Cübbeli Ahmet'in açıklamalarının tamamı:
Açıklamaların devamı:
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