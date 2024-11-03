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Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı'yı Hedef Aldı, "Devlet Bahçeli'yi Yanlış Anlamışım" Dedi

Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı'yı Hedef Aldı, "Devlet Bahçeli'yi Yanlış Anlamışım" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 20:09

Cübbeli Ahmet, Fatih Altaylı'nın kendisiyle ilgili 'çark etti' açıklamasına tepki gösterdi ve Altaylı'yı hedef alan sert bir açıklama yayınladı. Cübbeli Ahmet, 'Devlet Bey'i yanlış anlamıştım' dedi.

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Cübbeli Ahmet'in son günlerdeki açıklamaları ve "silinen" videosu üzerinden eleştirilere maruz kalmasının ardından Fatih Altaylı da "çark etti" demişti.

Cübbeli Ahmet'in son günlerdeki açıklamaları ve "silinen" videosu üzerinden eleştirilere maruz kalmasının ardından Fatih Altaylı da "çark etti" demişti.

Cübbeli Ahmet'ten Altaylı'ya yanıt geldi. Cübbeli Ahmet, Apo'nun idam edilmesi fikrinden vazgeçmediğini söyledi ve "Hangi sözümden döndüm?" dedi.

Cübbeli Ahmet'ten Altaylı'ya yanıt geldi. Cübbeli Ahmet, Apo'nun idam edilmesi fikrinden vazgeçmediğini söyledi ve "Hangi sözümden döndüm?" dedi.

Devlet Bahçeli'nin sözlerini yanlış anladığını fark ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, Devlet Bahçeli'nin o sözleri neden söylediğini de kendince açıkladı:

Devlet Bahçeli'nin sözlerini yanlış anladığını fark ettiğini söyleyen Cübbeli Ahmet, Devlet Bahçeli'nin o sözleri neden söylediğini de kendince açıkladı:

'Sonra bana gelen haber neticesinde onun bu sözü Apo’nun itibarsızlığını beyân etmek ve kandilin Apo’yu dinlemeyerek İsrail-Amerika’yı dinlediğini meydana çıkarmak için söylediğini bildirdiler.'

Cübbeli Ahmet, "Ben de Devlet Bey gibi milliyetçi bir insanın Apo’yu kurtarmak maksadıyla böyle konuşmayacağına kanaat getirdim" dedi.

Cübbeli Ahmet, "Ben de Devlet Bey gibi milliyetçi bir insanın Apo’yu kurtarmak maksadıyla böyle konuşmayacağına kanaat getirdim" dedi.

"Tabi ki çarkçıbaşı olanlar başkalarının da çark ettiğini sanırlar" diyerek Altaylı'yı eleştiren Cübbeli Ahmet, açıklamasını da bir şiirle noktaladı:

"Tabi ki çarkçıbaşı olanlar başkalarının da çark ettiğini sanırlar" diyerek Altaylı'yı eleştiren Cübbeli Ahmet, açıklamasını da bir şiirle noktaladı:

Şâirin dediği gibi: “Senin gözlerin uyudu ama haksızlık yaptığın adam uyanıktır. Nasıl olsa Allâh uyumuyor. Gecelerin okları şaşmaz velakin onların bir süresi, o sürenin de bir bitimi vardır.”

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Cübbeli Ahmet'in açıklamalarının tamamı:

Cübbeli Ahmet'in açıklamalarının tamamı:

Açıklamaların devamı:

Açıklamaların devamı:

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