Türkiye'nin Kredi Notunu Yükselten S&P'den Asgari Ücret Tahmini Geldi
Türkiye'nin Kredi Notunu Yükselten S&P'den Asgari Ücret Tahmini Geldi
S&P dün gece aldığı kararla Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti. S&P bugün de Türkiye'de 2025 yılı için belirlenecek olan asgari ücrete dair tahminini paylaştı.
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2025 yılı asgari ücretinin belirleneceği tarih yaklaşırken tahminler de sıklaşmaya başladı.
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Washington'da yabancı yatırımcılara telaffuz ettiği %25 zam oranı ülke içinde tepkiyle karşılandı.
İşçiler daha zam gelmeden enflasyon tarafından yenilen zam oranına tepki gösteririken. Bugün de S&P tahminini paylaştı.
S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, beklenen enflasyon ve hedeflenen enflasyonu hatırlatarak ortalama bir tahminde bulunmanın doğru olacağını dile getirdi.
Gill, "Bu yıl sonunda enflasyonu yaklaşık yüzde 44 olarak öngörüyoruz. Yani yüzde 44 ile hedef olan yüzde 17'nin ortalaması yaklaşık yüzde 30 oluyor" dedi.
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Yaşam maliyetinin arttığından bahseden Gill, "Bu açıkçası önemli bir karar çünkü yaşam maliyeti çok arttı. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil ama bence Türkiye'deki baskılar Avrupa ve Doğu Avrupa'dakinden daha yoğun oldu. Bu açıdan, dezenflasyonun uzun zaman alacağını düşünüyoruz." dedi.
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