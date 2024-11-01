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Merakla Beklenen S&P Kredi Notu Açıklandı, S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Merakla Beklenen S&P Kredi Notu Açıklandı, S&P Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
02.11.2024 - 00:45

ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Global Ratings, yüksek enflasyonla mücadele eden Türkiye'ye ilişkin son kredi notu kararını bu akşam açıkladı.

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S&P'nin Türkiye'nin not görünümüne ilişkin kararı merakla beklenirken, piyasalarda not görünümünde tek kademe artış yapılabileceği yönünde bir beklenti oluşmuştu.

S&P'nin Türkiye'nin not görünümüne ilişkin kararı merakla beklenirken, piyasalarda not görünümünde tek kademe artış yapılabileceği yönünde bir beklenti oluşmuştu.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

S&P, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

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