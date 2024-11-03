Ege Denizi'nde Korkutan Deprem: Ege 5.3'le Sallandı
Ege Denizi'nde Korkutan Deprem: Ege 5.3'le Sallandı
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Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. İzmir ve çevre illerden hissedilen depremin şiddetti 5.3 olarak ölçüldü.
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Merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenen deprem, yerin 6.45 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem 20.03'te gerçekleşti. Depreme dair can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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