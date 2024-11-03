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Ege Denizi'nde Korkutan Deprem: Ege 5.3'le Sallandı

Ege Denizi'nde Korkutan Deprem: Ege 5.3'le Sallandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.11.2024 - 20:32

AFAD, Ege Denizi'nde 5.3 şiddetinde deprem yaşandığını açıkladı.

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Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. İzmir ve çevre illerden hissedilen depremin şiddetti 5.3 olarak ölçüldü.

Ege Denizi'nde korkutan bir deprem meydana geldi. İzmir ve çevre illerden hissedilen depremin şiddetti 5.3 olarak ölçüldü.

Merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenen deprem, yerin 6.45 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenen deprem, yerin 6.45 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem 20.03'te gerçekleşti. Depreme dair can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Deprem 20.03'te gerçekleşti. Depreme dair can ve mal kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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