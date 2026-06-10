CHP'de Büyük Şarkı Krizi: Sol Müziğin Duayenlerinden Peş Peşe Yasak Kararı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki siyasi hareketlilik, sanat dünyasından gelen peş peşe yasak kararlarıyla yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları Selda Bağcan, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Suavi ve Onur Akın, kendilerine ait popüler eserlerin parti etkinliklerinde ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun programlarında kullanılmasına artık izin vermeyeceklerini açıkladı. Sanatçılar, bu uyarıların dikkate alınmaması durumunda yasal süreçleri başlatacaklarını net bir dille ifade etti.
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Türk halk müziği ve özgün müziğin simge isimleri, eserlerinin siyasi propaganda malzemesi yapılmasına karşı ortak bir duruş sergileyerek CHP yönetimiyle köprüleri attı.
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Selda Bağcan'ın açıklaması:
Onur Akın’ın açıklaması:
Akbayram ailesinin açıklaması:
Suavi'den açıklama:
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Zülfü Livaneli'den açıklama:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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