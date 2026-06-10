CHP'de Büyük Şarkı Krizi: Sol Müziğin Duayenlerinden Peş Peşe Yasak Kararı

Sanat dünyasında geniş yankı uyandıran bu hamle, hem partinin mevcut merkez yönetimini hem de eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alıyor. Ortak tepkinin temelinde ise fikir ve sanat eserlerinin izinsiz kullanımı ile partinin mevcut hukuki yapısına duyulan tepki yer alıyor.

Tepkisini en sert dile getiren isimlerden biri olan Zülfü Livaneli, partinin mevcut yönetim meşruiyetini hukuken geçersiz gördüğünü belirterek, şu anki CHP Genel Merkezinin kendi bestelerini hiçbir organizasyonda seslendirmesine onay vermediğini duyurdu. Benzer bir radikal karar da Edip Akbayram cephesinden geldi. Usta sanatçının ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmalarında Edip Akbayram şarkılarını kullanmasının tamamen yasaklandığı bildirildi.

Süreçte ağırlığını koyan bir diğer isim olan Suavi de net bir tavır alarak, Kılıçdaroğlu'nun kendi imzasını taşıyan sanatsal yapıtları kullanmasını kesinlikle istemediğini kamuoyuyla paylaştı. Bu ambargo dalgasına son noktayı koyan Onur Akın ise meselenin hukuki boyutuna dikkat çekti. Akın, şarkılarının meydanlarda veya dijital mecralarda kullanılmaya devam edilmesi halinde, bunu yapanlar hakkında vakit kaybetmeden resmi olarak yasal yollara başvuracağını partiye yazılı olarak bildirdiğini açıkladı. Yaşanan bu toplu protesto, sanatçıların telif hakları ve siyasi duruş konusundaki kararlılığını ortaya koyarken, CHP'nin önümüzdeki süreçte seçim kampanyalarında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.