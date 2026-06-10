article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'de Büyük Şarkı Krizi: Sol Müziğin Duayenlerinden Peş Peşe Yasak Kararı

CHP'de Büyük Şarkı Krizi: Sol Müziğin Duayenlerinden Peş Peşe Yasak Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2026 - 14:45 Son Güncelleme: 10.06.2026 - 15:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içindeki siyasi hareketlilik, sanat dünyasından gelen peş peşe yasak kararlarıyla yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin önde gelen sanatçıları Selda Bağcan, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Suavi ve Onur Akın, kendilerine ait popüler eserlerin parti etkinliklerinde ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun programlarında kullanılmasına artık izin vermeyeceklerini açıkladı. Sanatçılar, bu uyarıların dikkate alınmaması durumunda yasal süreçleri başlatacaklarını net bir dille ifade etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk halk müziği ve özgün müziğin simge isimleri, eserlerinin siyasi propaganda malzemesi yapılmasına karşı ortak bir duruş sergileyerek CHP yönetimiyle köprüleri attı.

Türk halk müziği ve özgün müziğin simge isimleri, eserlerinin siyasi propaganda malzemesi yapılmasına karşı ortak bir duruş sergileyerek CHP yönetimiyle köprüleri attı.

Sanat dünyasında geniş yankı uyandıran bu hamle, hem partinin mevcut merkez yönetimini hem de eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alıyor. Ortak tepkinin temelinde ise fikir ve sanat eserlerinin izinsiz kullanımı ile partinin mevcut hukuki yapısına duyulan tepki yer alıyor.

Tepkisini en sert dile getiren isimlerden biri olan Zülfü Livaneli, partinin mevcut yönetim meşruiyetini hukuken geçersiz gördüğünü belirterek, şu anki CHP Genel Merkezinin kendi bestelerini hiçbir organizasyonda seslendirmesine onay vermediğini duyurdu. Benzer bir radikal karar da Edip Akbayram cephesinden geldi. Usta sanatçının ailesi tarafından yapılan resmi açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmalarında Edip Akbayram şarkılarını kullanmasının tamamen yasaklandığı bildirildi.

Süreçte ağırlığını koyan bir diğer isim olan Suavi de net bir tavır alarak, Kılıçdaroğlu'nun kendi imzasını taşıyan sanatsal yapıtları kullanmasını kesinlikle istemediğini kamuoyuyla paylaştı. Bu ambargo dalgasına son noktayı koyan Onur Akın ise meselenin hukuki boyutuna dikkat çekti. Akın, şarkılarının meydanlarda veya dijital mecralarda kullanılmaya devam edilmesi halinde, bunu yapanlar hakkında vakit kaybetmeden resmi olarak yasal yollara başvuracağını partiye yazılı olarak bildirdiğini açıkladı. Yaşanan bu toplu protesto, sanatçıların telif hakları ve siyasi duruş konusundaki kararlılığını ortaya koyarken, CHP'nin önümüzdeki süreçte seçim kampanyalarında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Selda Bağcan'ın açıklaması:

Selda Bağcan'ın açıklaması:

Butlanla gelen mevcut CHP merkezinin; sesimi, bestelerimi ve kayıtlarımı herhangi bir etkinlikte, yayında ya da siyasi çalışmada kullanmasına iznim yoktur.

Onur Akın’ın açıklaması:

Onur Akın’ın açıklaması:

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Kamuoyuna…

 

2009 yılında Chp grup başkanı iken tvlerde yapmış olduğunuz, belgeye dayalı ve Akp’li rakiplerinizi adeta terlettiğiniz,istifaya zorladığınız ve iktidarın yolsuzluklarını yüzlerine vuran, sakin, kendinden emin, dürüst tavrınızla,muhalif kitlelere umut olduğunuz duruşunuzla sevmiştik sizi…

Hayatı boyunca halkının sorunlarına yakın duyarlı,ihtiyaç duyulan her emek, barış, demokrasi ve özgürlük eksenli eylemlilik ve platformlarda bulunmuş, bu çizgide şarkılar da bestelemiş, sol değerlere sahip bir sanatçı olarak ,beni de heyecanlandırdınız ve harekete geçirdiniz…

Duyduğum duyarlı sanatçı sorumluluğu sabaha karşı 4 de bana Kılıçdaroğlu marşını besteletti…Siyasi partilerde seçim şarkısı algısını değiştiren ve kaliteyi artıran sıfır (yeni) beste geleneğini başlatan bu şarkıyı o günkü şartlarda yapmış olmaktan pişman değilim…Elimi duyduğum aydın sorumluluğuyla, ülkem, partim ve halkım için taşın altına koymam  gerekirse,her zaman koydum, yine koyarım..

Fakat gelinen şu noktada 13 seçim yenilgisi, yapılan siyasi hatalar, artık nedense yapılmayan düellolar, ortaya çıkmayan belgeler, başarısızlıklarınız nedeniyle milyonlarca sol, sosyal demokrat, laik, Atatürk’çü ve cumhuriyetçi kitleleri tekrardan umutsuzluğa ve karamsarlığa sürüklediniz…Bu da haklı olarak yapılan seçimli kurultayda genç, çalışkan ve tekrardan umut vadeden, genel başkan adayı sn.Özgür Özel ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na karşı parti içi iktidarı demokratik yollarla kaybetmenize sebep oldu ve parti adeta tarihi olarak şahlandı ve ilk seçimde 1. Parti oldu…

Benim sizden beklediğim ,eski bir genel başkan olarak partinizin başarısı için, bu genç ve başarılı kadroyu tebrik etmek,ellerini sıkmak ve kutlamaktı…Gerektiğinde diğer eski genel başkanlar gibi yanlarında durarak desteklemenizdi…Fakat sizin geldiğiniz nokta adına maalesef üzüntü duyuyorum…Türkiye 1. olmuş iktidara yürüyen partiye iktidarın ve üst akılların kurduğu onlarca tuzağın üstüne, en büyük çelmeyi taktınız butlan kararına uyarak…Pir Sultan’ın dediği gibi, ille dostun bir tek gülü yareler beni…Olmadı sayın Kılıçdaroğlu, yakışmadı…Sizi alkışlayanlar emin olun tarihi bir yanılgının içindeler ve bu yaptığınız unutulmayacak…Bu saiklerle partiye yaptığım bir çok şarkımın içinde ,adınızın geçtiği şarkılarımın sizin ve meşru bulmadığım yönetiminiz tarafından kullanılmamasını ve dijital platformlarınızdan  da kaldırılmasını istiyorum…

 Yeter bu ülkeye kıymayın efendiler!… 

Şarkılarımın  kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm…

Saygılarımla…

Akbayram ailesinin açıklaması:

Akbayram ailesinin açıklaması:

Kamuoyuna,

Biz; halkın sanatçısı, değerli eşimiz ve babamız Edip Akbayram adına, gördüğümüz lüzum üzerine bu kısa açıklamayı kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Ülkemizde, özellikle de son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yaşanan gelişmeleri dikkatle ve üzüntüyle takip ediyoruz.

Edip Akbayram, yaşamı boyunca demokrasiye, özgürlüğe, halkın iradesine ve toplumsal adalete inanan; sanatını da bu değerler doğrultusunda üreten bir sanatçı olmuştur. Yıllardır ödünsüz biçimde sürdürdüğü bu duruş, yalnızca sanatının değil, yaşamının da temel ilkelerinden biri olmuştur.

Bu çerçevede, kamuoyunda 'mutlak butlan' olarak anılan süreç ve beraberinde yaşanan gelişmelerin; Edip Akbayram'ın hayatı boyunca savunduğu demokratik anlayışla örtüşmediğini düşündüğümüzü ifade etmek isteriz. Toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulan kaygıları, kırgınlıkları ve demokrasiye ilişkin hassasiyetleri görmezden gelmemiz mümkün değildir.

Bu nedenle, Edip Akbayram'ın yorumladığı eserlerin, kamuoyunda 'mutlak butlan' sürecinin temsilcisi veya destekleyicisi olarak görülen kişi, grup ve organizasyonlar tarafından siyasi etkinliklerde kullanılmasına izin vermediğimizi beyan eder, kamuoyunun bilgisine sunarız.

Hassasiyetimiz; Edip Akbayram'ın sanatının ve mirasının, yıllarca savunduğu ilke ve değerlerle uyumlu biçimde yaşatılmasıdır.

Kamuoyunun anlayışına ve takdirine saygıyla sunarız.

AKBAYRAM AİLESİ

Suavi'den açıklama:

Suavi'den açıklama:

Değerli dostlar…

Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin BUTLAN ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi… olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim.

Saygıyla

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zülfü Livaneli'den açıklama:

Zülfü Livaneli'den açıklama:

Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
6
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın