Cezaevinden Çıkan Mika Raun, Gece Hayatına Hızlı Bir Dönüş Yaptı!

Özellikle geçirdiği cinsiyet geçiş süreci, estetik operasyonları ve sevgilisi Batu ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle sık sık gündeme gelen fenomen isim, cesur açıklamaları ve sansasyon yaratan paylaşımlarıyla magazin dünyasının en çok konuşulan figürlerinden biri haline gelmişti.

Ancak geçtiğimiz aylarda Mika Raun cephesinde işler karıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mika Raun, “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Uzun süre sessiz kalan fenomenin cezaevi süreci sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sevgilisi Batu’nun da aynı soruşturma kapsamında gündeme gelmesi dikkat çekmişti. Daha sonra tahliye edilen Mika Raun’un bir süredir gözlerden uzak kalmayı tercih ettiği konuşuluyordu.