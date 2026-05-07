Kurtalan Ekspres Üyesi Hüseyin Cebeci Bodrum'daki Evinde Ölü Bulundu!

Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine yapılan ihbar sonrası eve gelen ekiplerin sanatçının hayatını kaybettiğini belirlediği öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde Cebeci’nin av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilirken, olayın intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğinin yapılacak kriminal incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi.

Sanatçının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi. Vefat haberi sonrası sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaşılırken, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da yaptığı açıklamada “Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.