article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kurtalan Ekspres Üyesi Hüseyin Cebeci Bodrum'daki Evinde Ölü Bulundu!

Kurtalan Ekspres Üyesi Hüseyin Cebeci Bodrum'daki Evinde Ölü Bulundu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.05.2026 - 15:02

Barış Manço’yla yıllarca aynı sahneyi paylaşan Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’den acı haber geldi. Ünlü müzisyen Bodrum’daki evinde ölü bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müzik dünyasından gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Türk müzik dünyasından gelen acı haber sevenlerini yasa boğdu.

Hüseyin Cebeci, özellikle Barış Manço ile aynı sahneyi paylaştığı yıllar ve efsane grup Kurtalan Ekspres’teki performansıyla hafızalara kazınmıştı. Anadolu rock müziğinin önemli ekiplerinden biri olan Kurtalan Ekspres’te uzun yıllar perküsyon sanatçısı olarak görev yapan Cebeci, ritim performanslarıyla Türk müzik tarihine adını yazdıran isimlerden biri olmuştu. 

Özellikle Barış Manço konserlerinde sahnedeki enerjisiyle dikkat çeken sanatçı, yıllardır müzik camiasının sevilen isimleri arasında gösteriliyordu. Ancak geçtiğimiz saatlerde gelen ölüm haberi sanat dünyasını derinden sarstı.

Edinilen bilgilere göre Hüseyin Cebeci, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre Hüseyin Cebeci, Muğla’nın Bodrum ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine yapılan ihbar sonrası eve gelen ekiplerin sanatçının hayatını kaybettiğini belirlediği öğrenildi. Yapılan ilk incelemelerde Cebeci’nin av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilirken, olayın intihar mı yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğinin yapılacak kriminal incelemelerin ardından netleşeceği bildirildi. 

Sanatçının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattığı öğrenildi. Vefat haberi sonrası sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaşılırken, İBB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da yaptığı açıklamada “Efsane grup Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın