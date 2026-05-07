Kanser Tedavisi Gören Irmak Ünal, 15 Yaşına Giren Kızı Kayla'nın Son Halini Paylaştı!

07.05.2026 - 14:41

Meme kanseri tedavisi gören Irmak Ünal, bu kez 15 yaşına giren kızı Kayla ile gündeme geldi. Anne-kızın birlikte verdiği pozlar kısa sürede sosyal medyada dikkat çekti.

Irmak Ünal, son yıllarda gözlerden uzak şekilde Bali’de sürdürdüğü hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Cihan Ünal ile Sabiş Kuzuoğlu’nun kızı olan oyuncu, uzun süredir iki çocuğuyla birlikte doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında sade yaşamını, annelik deneyimlerini ve ruhsal dönüşüm sürecini sık sık takipçileriyle paylaşan Irmak Ünal, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla sevenlerini üzmüştü. 

Meme kanseriyle mücadele ettiğini ilk kez sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, aylardır devam eden zorlu tedavi sürecini tüm açıklığıyla anlatmıştı. Hastalıkla mücadele ederken yaşadığı fiziksel ve duygusal değişimleri paylaşan Ünal, güçlü duruşu ve samimi açıklamalarıyla takipçilerinden büyük destek görmüştü.

Kanser tedavisi devam eden Irmak Ünal, geçtiğimiz saatlerde yaptığı yeni paylaşımla yeniden gündem oldu.

Oyuncu, 15 yaşına giren kızı Kayla’nın doğum gününü kutladığı kareleri sosyal medya hesabından yayınladı. Boyu neredeyse annesine yetişen Kayla ile verdiği pozlar kısa sürede dikkat çekerken, Irmak Ünal’ın oldukça sağlıklı ve enerjik görünmesi de takipçilerini sevindirdi. Duygusal bir not da paylaşan oyuncu, kızına duyduğu sevgiyi satırlara dökerken anne-kız pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bazı ruhlar…bir şeyleri hatırlatmak için gelirler. 🤍  

Kayla benim hayatıma sessiz bir kahin gibi geldi…renkleriyle, hassasiyetiyle, o içgüdüsel zekasıyla ve bazı insanların doğuştan taşıdığı o öğretilemez sihirle.Kendine bu kadar özgü.Bu kadar güzel, bu kadar özgür ruhlu. 👌🏼 Onun büyümesini izlemek bazen annelikten çok…kendi ruhunu yeniden hatırlayan bir varlığa tanıklık etmek gibi geliyor. Ve düşününce…tüm boyutların, zamanların, yıldızların ve hayatın o gizemli ilahi koreografisinin içinde…beni annesi olarak seçti. Bu düşünce bile beni kelimelerin ötesinde alçakgönüllü yapıyor.  

Benim kızım. Benim öğretmenim. Benim küçük kozmik aynam. ✨  Seninle sonsuz gurur duyuyorum.Seni çok seviyorum benim Kayla’m.  İyi ki doğdun. 💕

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
