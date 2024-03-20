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Ceyda Düvenci'nin Videosunu Görüp Dayanamayan Demet Akalın "Karmadır O" Diyerek Göndermede Bulundu

Ceyda Düvenci'nin Videosunu Görüp Dayanamayan Demet Akalın "Karmadır O" Diyerek Göndermede Bulundu

Demet Akalın
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.03.2024 - 21:09

Demet Akalın'ın sosyal medya kullanımına hepimiz aşinayız. İnsanlara bir şeyler söylemek, içindekileri dökmek için kullanıyor. Laf sokmaktan da hiç geri durmuyor elbette. Şimdilerde yeni ilişki iddialarıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci'nin de bu konudan nasibini aldığını görüyoruz. Demet Akalın'dan Ceyda Düvenci'ye 'Karmadır o!' göndermesi...

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyayı kullanım tarzıyla yıllardır hepimizi şaşırtsa da artık kendisine alıştık.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyayı kullanım tarzıyla yıllardır hepimizi şaşırtsa da artık kendisine alıştık.

Instagram hikayeleri bir yana dursun yaptığı yorumlarla da dikkatleri üstüne çeken Demet Akalın, Twitter'da da içini resmen döküyor.

Tabii bu magazine yakınlığını da göz önünde bulundurduğumuzda yeni magazin programına başlamasını garip karşılamamıştık.

Tabii bu magazine yakınlığını da göz önünde bulundurduğumuzda yeni magazin programına başlamasını garip karşılamamıştık.

Jess Molho ile birlikte sundukları yeni magazin programında güncel manşetleri inceleyen ve üstüne yorum yapan ikili epey izleniyor. Demet Akalın'ın bugün yaptığı Cenk Eren yorumu da çok konuşuldu biliyorsunuz.

Demet Akalın'ın son hedefi fark ettiğimiz kadarıyla Ceyda Düvenci olmuş.

Demet Akalın'ın son hedefi fark ettiğimiz kadarıyla Ceyda Düvenci olmuş.

NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında yaptığı röportajlarla ve kendi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci, söyledikleriyle bir sayfada yer almış. Demet Akalın da bu söylediklerine kayıtsız kalamamış.

Önce Ceyda Düvenci'nin gündemde oluşuna ilişkin detaylara birlikte bakalım, ardından Demet Akalın'ın yorumunu konuşuruz.

Önce Ceyda Düvenci'nin gündemde oluşuna ilişkin detaylara birlikte bakalım, ardından Demet Akalın'ın yorumunu konuşuruz.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak aşkı 8 ay önce tek celsede sonlandı bildiğiniz gibi. 2014 yılından beri sürdürdükleri dolu dizgin aşkları bir anda nasıl bitti anlamasak da tek celsede boşanmıştı bu çift. Boşanma ardından yaptığı her açıklama gündem olan Ceyda Düvenci ise 'iyileşiyorum' demişti.

Bir programda "Tabii ki aşık olacağım" diyen Ceyda Düvenci'nin gerçekten de aşık olduğunu öğrenmiştik!

Bir programda "Tabii ki aşık olacağım" diyen Ceyda Düvenci'nin gerçekten de aşık olduğunu öğrenmiştik!

Bu süreç sırasında Sibel Arna'nın konuğu olan ve 'Tabii ki aşık olacağım' diyen Ceyda Düvenci'nin radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

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Ardından konu biraz daha irdelendiğinde Ceyda Düvenci'nin yeni aşkının, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi olduğunu öğrenmiştik.

Ardından konu biraz daha irdelendiğinde Ceyda Düvenci'nin yeni aşkının, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi olduğunu öğrenmiştik.

2003 yılında Güçlü Mete ve Ebru Cündübeyoğlu ikilisi dünyaevine girmiş. 2022 yılında ise 19 yıl boyunca sürdürdükleri evliliklerini bitirme kararı alarak tek celsede boşanmış.

Ebru Cündübeyoğlu ve Ceyda Düvenci sosyal medya hesapları üzerinden takipleşiyor ve hatta beğenileşiyormuş!

Ebru Cündübeyoğlu ve Ceyda Düvenci sosyal medya hesapları üzerinden takipleşiyor ve hatta beğenileşiyormuş!

Eski fotoğraflara bakıldığında Ceyda Düvenci'nin, Güçlü Mete'nin Ebru Cündübeyoğlu'nu paylaştığı fotoğrafları beğendiği de gözlerden kaçmadı elbette.

Bunun üstüne Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada viral olan bir videosunda söyledikleri yeniden gündeme geldi.

Bunun üstüne Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada viral olan bir videosunda söyledikleri yeniden gündeme geldi.

Ceyda Düvenci videoda "Büyük yalanları sindiremiyorum. O yüzden de hep midemde bir sıkıntı var." diyor.

Ceyda Düvenci videoda "Büyük yalanları sindiremiyorum. O yüzden de hep midemde bir sıkıntı var." diyor.

'Mücadele ettiğim tek bir meselem kaldı kendimle ilgili. Kırıldığım yara aldığım büyük yalanları sindiremiyorum. O yüzden de hep midemde bir sıkıntı vardır yani hazmedemediğim şey hayatta bu. Böyle göz göre göre 'ya oluyor', 'hayır olmuyor o senin hayalin, sensin bunu yaratan' dediklerinde ve belli bir zaman geçtikten sonra onun öyle olduğunu gördüğünde herkes... O tavır değişmediğinde o zaman şey oluyorum 'e hani yoktu varmış'. Bugün böyle buraya gelirken, arabamla şeridimde giderken aynı şeyi düşündüm. 'evet dedim Ceyda, bu üzüldüğün sindiremediğin şeyi bu hayatta herkes yaşıyor ve sen şeridinden git.'. Sol şeritte ne oluyor, o sinyal vermeden geçti, o öbürünü sıkıştırdı, o motosikleti görmedi oraya bakacağına o sırada sen şeritten çıkacaksın yoksa. Herkesin kendi şeridi var, bırak yani sinyalsiz geçen geçsin, motosikleti görmeyen görmesin. Bu senin yolculuğun değil çünkü, senin yolculuğun kendi şeridinde.'

Demet Akalın ise bu videonun altına "Karmadır o! Ne ekersen onu biçersin, mide ağrısı ondan!" yorumunu yaptı.

Demet Akalın ise bu videonun altına "Karmadır o! Ne ekersen onu biçersin, mide ağrısı ondan!" yorumunu yaptı.

Demet Akalın'ın 3 hafta önce paylaşılan videoya yapmış olduğu yorum, akıllara yeni iddiaları getirdi.

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Ceyda Düvenci'nin videosunu da şöyle bırakalım:

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