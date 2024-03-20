Ceyda Düvenci'nin Videosunu Görüp Dayanamayan Demet Akalın "Karmadır O" Diyerek Göndermede Bulundu

'Mücadele ettiğim tek bir meselem kaldı kendimle ilgili. Kırıldığım yara aldığım büyük yalanları sindiremiyorum. O yüzden de hep midemde bir sıkıntı vardır yani hazmedemediğim şey hayatta bu. Böyle göz göre göre 'ya oluyor', 'hayır olmuyor o senin hayalin, sensin bunu yaratan' dediklerinde ve belli bir zaman geçtikten sonra onun öyle olduğunu gördüğünde herkes... O tavır değişmediğinde o zaman şey oluyorum 'e hani yoktu varmış'. Bugün böyle buraya gelirken, arabamla şeridimde giderken aynı şeyi düşündüm. 'evet dedim Ceyda, bu üzüldüğün sindiremediğin şeyi bu hayatta herkes yaşıyor ve sen şeridinden git.'. Sol şeritte ne oluyor, o sinyal vermeden geçti, o öbürünü sıkıştırdı, o motosikleti görmedi oraya bakacağına o sırada sen şeritten çıkacaksın yoksa. Herkesin kendi şeridi var, bırak yani sinyalsiz geçen geçsin, motosikleti görmeyen görmesin. Bu senin yolculuğun değil çünkü, senin yolculuğun kendi şeridinde.'