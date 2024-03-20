Ceyda Düvenci'nin Videosunu Görüp Dayanamayan Demet Akalın "Karmadır O" Diyerek Göndermede Bulundu
Ceyda Düvenci'nin Videosunu Görüp Dayanamayan Demet Akalın "Karmadır O" Diyerek Göndermede Bulundu
Demet Akalın'ın sosyal medya kullanımına hepimiz aşinayız. İnsanlara bir şeyler söylemek, içindekileri dökmek için kullanıyor. Laf sokmaktan da hiç geri durmuyor elbette. Şimdilerde yeni ilişki iddialarıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci'nin de bu konudan nasibini aldığını görüyoruz. Demet Akalın'dan Ceyda Düvenci'ye 'Karmadır o!' göndermesi...
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Ünlü şarkıcı Demet Akalın sosyal medyayı kullanım tarzıyla yıllardır hepimizi şaşırtsa da artık kendisine alıştık.
Tabii bu magazine yakınlığını da göz önünde bulundurduğumuzda yeni magazin programına başlamasını garip karşılamamıştık.
Demet Akalın'ın son hedefi fark ettiğimiz kadarıyla Ceyda Düvenci olmuş.
Önce Ceyda Düvenci'nin gündemde oluşuna ilişkin detaylara birlikte bakalım, ardından Demet Akalın'ın yorumunu konuşuruz.
Bir programda "Tabii ki aşık olacağım" diyen Ceyda Düvenci'nin gerçekten de aşık olduğunu öğrenmiştik!
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Ardından konu biraz daha irdelendiğinde Ceyda Düvenci'nin yeni aşkının, Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi olduğunu öğrenmiştik.
Ebru Cündübeyoğlu ve Ceyda Düvenci sosyal medya hesapları üzerinden takipleşiyor ve hatta beğenileşiyormuş!
Bunun üstüne Ceyda Düvenci'nin sosyal medyada viral olan bir videosunda söyledikleri yeniden gündeme geldi.
Ceyda Düvenci videoda "Büyük yalanları sindiremiyorum. O yüzden de hep midemde bir sıkıntı var." diyor.
Demet Akalın ise bu videonun altına "Karmadır o! Ne ekersen onu biçersin, mide ağrısı ondan!" yorumunu yaptı.
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Ceyda Düvenci'nin videosunu da şöyle bırakalım:
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