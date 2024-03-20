Serenay Sarıkaya Bir Türlü Sevgili Olduklarını İtiraf Etmediği Mert Demir'in Bıyıkları Sorulunca Kahkaha Attı

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında kesinlikle bir şeyler var ama kanıtlayamıyoruz aşamasında olduğumuzu zaten biliyorsunuzdur. Sürekli bir arada olan ancak açıklama yapmaktan kaçınan, mekanlardan birlikte ayrılırken görüntü vermemek için kırk takla atan bu ikili için biz 'sevgili' desek de onlar henüz açıklama yapmadı. Son olarak havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, ilişki soruları gelince sessiz kalsa da Mert Demir'in bıyığı sorulunca kendini tutamadı.