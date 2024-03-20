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Serenay Sarıkaya Bir Türlü Sevgili Olduklarını İtiraf Etmediği Mert Demir'in Bıyıkları Sorulunca Kahkaha Attı

Serenay Sarıkaya Bir Türlü Sevgili Olduklarını İtiraf Etmediği Mert Demir'in Bıyıkları Sorulunca Kahkaha Attı

Serenay Sarıkaya
GNS
GNS - Onedio Editörü
20.03.2024 - 19:10

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında kesinlikle bir şeyler var ama kanıtlayamıyoruz aşamasında olduğumuzu zaten biliyorsunuzdur. Sürekli bir arada olan ancak açıklama yapmaktan kaçınan, mekanlardan birlikte ayrılırken görüntü vermemek için kırk takla atan bu ikili için biz 'sevgili' desek de onlar henüz açıklama yapmadı. Son olarak havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, ilişki soruları gelince sessiz kalsa da Mert Demir'in bıyığı sorulunca kendini tutamadı.

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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasındaki asla itiraf etmedikleri ilişkiye pek çoğumuz hakimizdir diye düşünüyorum.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasındaki asla itiraf etmedikleri ilişkiye pek çoğumuz hakimizdir diye düşünüyorum.

Bu çift arasındaki aşk iddiaları çok uzun süredir devam ediyor ancak ne bir inkar, ne de bir doğrulama göremiyoruz. Her şey Mert Demir'in 'Ateşe Düştüm' şarkısının arkasındaki vokali kimin yaptığını sosyal medya kullanıcılarının araştırmasıyla başlamıştı.

Serenay Sarıkaya ise artık dayanamamış ve vokalin kendisi olduğunu itiraf etmişti. Ancak tek iddia vokal olduğu yönünde değildi ve aşk başlangıcı da sorulmuştu kendisine.

Serenay Sarıkaya ise artık dayanamamış ve vokalin kendisi olduğunu itiraf etmişti. Ancak tek iddia vokal olduğu yönünde değildi ve aşk başlangıcı da sorulmuştu kendisine.

Ünlü oyuncu reddetmese de 'Durun bir bakalım.' diyerek cevap vermişti. Mert Demir ise vokal durumunu gizli tutmak istediklerini söylese de 'Güzel bir anı oldu' demişti. Ancak aşk iddialarını tamamen geçiştirerek kaçmıştı.

Sosyal medyada yorumlaşmalar da başlamıştı ama diyoruz ya, hiçbir şekilde bir açıklama yoktu. Hatta çiftin bir dönem Amsterdam'a tatile gittiği bile söylenmişti.

Sosyal medyada yorumlaşmalar da başlamıştı ama diyoruz ya, hiçbir şekilde bir açıklama yoktu. Hatta çiftin bir dönem Amsterdam'a tatile gittiği bile söylenmişti.

Bu ilişki çok iyi, süper gidiyor herhalde dediğimiz noktada Mert Demir'in bir konserinde 'Ben ayrılık şarkıları söyleyeceğim bugün çünkü ben ayrıldım.' dediğinin iddia edilmesi kafalarımızı karman çorman hale getirmişti!

Üstüne bir de Serenay Sarıkaya'nın, daha önce eklemiş olduğu Ateşe Düştüm parçasını Spotify listesinden çıkarttığı söylenmişti.

Üstüne bir de Serenay Sarıkaya'nın, daha önce eklemiş olduğu Ateşe Düştüm parçasını Spotify listesinden çıkarttığı söylenmişti.

Sarıkaya'nın Spotify listesine daha önce baktığımızda 7 Ekim 2023'te Ateşe Düştüm şarkısını eklediğini görmüştük. Kontrol edince gerçekten de şarkıyı listeden çıkarttığını fark ettik. Bu da ilişkinin bittiği iddialarını güçlendirmekten başka bir şey yapmadı elbette.

Hatta bu sıralarda Cem Yılmaz'ın ayrılık haberini alıp Serenay Sarıkaya ile barıştığı yönünde iddialar vardı. Bu topuklu ayakkabı fotoğrafı da kafamızı bir hayli karıştırmıştı.

Hatta bu sıralarda Cem Yılmaz'ın ayrılık haberini alıp Serenay Sarıkaya ile barıştığı yönünde iddialar vardı. Bu topuklu ayakkabı fotoğrafı da kafamızı bir hayli karıştırmıştı.

Tabii sonradan bu ayakkabının sahibinin kim olduğu da ortaya çıktı. Serenay Sarıkaya bu poz paylaşıldığında Bali'de tatildeydi. Anlayacağınız Cem Yılmaz'la barışma gibi bir durumu söz konusu değildi.

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Bali'den döner dönmez ise kendini Mert Demir konserine atmış ve yeniden barıştıklarını cümle aleme göstermişlerdi.

Bali'den döner dönmez ise kendini Mert Demir konserine atmış ve yeniden barıştıklarını cümle aleme göstermişlerdi.

Serenay Sarıkaya tüm gece Mert Demir'in şarkılarına eşlik ederek eğlenmiş, ardından gece sonunda birlikte gizlice kaçmışlardı. Gazetecilere yakalanmamak için uğraşan çift otoparkın mal kabul kapısından çıkıp araca binmişlerdi.

Sosyal medya yorumları da geri gelmeye başlayınca her şey kesinleşmişti zaten.

Sosyal medya yorumları da geri gelmeye başlayınca her şey kesinleşmişti zaten.

Fakat ne olursa olsun hala bir ilişki itirafı göremedik bu çiftten.

Güney Kore'den sonra Japonya'ya uçan ve sonunda Türkiye'ye geri dönen Serenay Sarıkaya havalimanında görüntülenince sorular yine elbette Mert Demir'le ilgili oldu.

Güney Kore'den sonra Japonya'ya uçan ve sonunda Türkiye'ye geri dönen Serenay Sarıkaya havalimanında görüntülenince sorular yine elbette Mert Demir'le ilgili oldu.

Tabii kendisi tatilinden bahsetmeyi tercih ederek 'Konuşacak bir şey yok aslında. Güney Kore'ye ilk kez gittim, oradaki vaktimi harika geçirdim. Tokyo'ya da gittik, birkaç gün boş vaktim vardı, oraları gezdim. Bir insanın fotoğrafçı arkadaşı olması harika bir şey.' dedi.

Konu Mert Demir'e gelince "Bu konuları başka bir yerde görüşürüz" diyerek kaçmaya çalışan Sarıkaya, Demir'in bıyıkları sorulunca kendini tutamadı!

Konu Mert Demir'e gelince "Bu konuları başka bir yerde görüşürüz" diyerek kaçmaya çalışan Sarıkaya, Demir'in bıyıkları sorulunca kendini tutamadı!

"Bıyıklarını kesmesini siz mi istediniz?" sorusunu duyan Sarıkaya kahkahalarla oradan ayrıldı.

"Bıyıklarını kesmesini siz mi istediniz?" sorusunu duyan Sarıkaya kahkahalarla oradan ayrıldı.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bıyıklı mı, bıyıksız mı? 

Hadi yorumlara!

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