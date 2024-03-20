Serenay Sarıkaya Bir Türlü Sevgili Olduklarını İtiraf Etmediği Mert Demir'in Bıyıkları Sorulunca Kahkaha Attı
Serenay Sarıkaya Bir Türlü Sevgili Olduklarını İtiraf Etmediği Mert Demir'in Bıyıkları Sorulunca Kahkaha Attı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasında kesinlikle bir şeyler var ama kanıtlayamıyoruz aşamasında olduğumuzu zaten biliyorsunuzdur. Sürekli bir arada olan ancak açıklama yapmaktan kaçınan, mekanlardan birlikte ayrılırken görüntü vermemek için kırk takla atan bu ikili için biz 'sevgili' desek de onlar henüz açıklama yapmadı. Son olarak havalimanında görüntülenen Serenay Sarıkaya, ilişki soruları gelince sessiz kalsa da Mert Demir'in bıyığı sorulunca kendini tutamadı.
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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasındaki asla itiraf etmedikleri ilişkiye pek çoğumuz hakimizdir diye düşünüyorum.
Serenay Sarıkaya ise artık dayanamamış ve vokalin kendisi olduğunu itiraf etmişti. Ancak tek iddia vokal olduğu yönünde değildi ve aşk başlangıcı da sorulmuştu kendisine.
Sosyal medyada yorumlaşmalar da başlamıştı ama diyoruz ya, hiçbir şekilde bir açıklama yoktu. Hatta çiftin bir dönem Amsterdam'a tatile gittiği bile söylenmişti.
Üstüne bir de Serenay Sarıkaya'nın, daha önce eklemiş olduğu Ateşe Düştüm parçasını Spotify listesinden çıkarttığı söylenmişti.
Hatta bu sıralarda Cem Yılmaz'ın ayrılık haberini alıp Serenay Sarıkaya ile barıştığı yönünde iddialar vardı. Bu topuklu ayakkabı fotoğrafı da kafamızı bir hayli karıştırmıştı.
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Bali'den döner dönmez ise kendini Mert Demir konserine atmış ve yeniden barıştıklarını cümle aleme göstermişlerdi.
Sosyal medya yorumları da geri gelmeye başlayınca her şey kesinleşmişti zaten.
Güney Kore'den sonra Japonya'ya uçan ve sonunda Türkiye'ye geri dönen Serenay Sarıkaya havalimanında görüntülenince sorular yine elbette Mert Demir'le ilgili oldu.
Konu Mert Demir'e gelince "Bu konuları başka bir yerde görüşürüz" diyerek kaçmaya çalışan Sarıkaya, Demir'in bıyıkları sorulunca kendini tutamadı!
"Bıyıklarını kesmesini siz mi istediniz?" sorusunu duyan Sarıkaya kahkahalarla oradan ayrıldı.
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