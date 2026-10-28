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Cenazesinde El Ele Vermişlerdi: Friends Ekibinin Matthew Perry Belgeselinde Neden Yer Almadığı Belli Oldu!

Cenazesinde El Ele Vermişlerdi: Friends Ekibinin Matthew Perry Belgeselinde Neden Yer Almadığı Belli Oldu!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 09:01
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Matthew Perry'nin hayatını ve bağımlılıkla verdiği uzun mücadeleyi anlatan Netflix belgeseli The One About Matthew Perry, oyuncunun ölümünün üçüncü yıl dönümünden bir gün önce, 27 Ekim'de yayına girdi. Üç bölümlük yapımı izleyenlerin ilk fark ettiği şey ise Friends ekibinin röportajlarda hiç görünmemesi oldu. Chandler Bing'in beş yakın dostunun neden kamera karşısına geçmediği sorusuna yanıt, belgeselin yönetmeninden geldi.

Kaynak: USA Today / The Spokesman-Review

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Matthew Perry, Friends'teki Chandler Bing rolüyle 90'ların en sevilen komedi yıldızlarından biri olmuştu.

Matthew Perry, Friends'teki Chandler Bing rolüyle 90'ların en sevilen komedi yıldızlarından biri olmuştu.

1994'te başlayıp on sezon boyunca ekranda kalan Friends, Matthew Perry'yi dünyanın dört bir yanında tanınan bir isme dönüştürdü ve oyuncu dizinin son sezonlarında bölüm başına yaklaşık 1 milyon dolar kazanır hale geldi. Ne var ki Chandler'ın espri dolu hallerinin arkasında, Perry'nin yıllarca alkol ve uyuşturucu bağımlılığıyla boğuştuğu, defalarca rehabilitasyon merkezine girip çıktığı zorlu bir hayat vardı. Oyuncu bu dönemi 2022'de yayımlanan Friends, Lovers and the Big Terrible Thing adlı anı kitabında tüm açıklığıyla anlatmıştı. Perry, 28 Ekim 2023'te Los Angeles'taki evinde 54 yaşında hayatını kaybetti ve adli tıp raporu ölümün ketaminin akut etkilerine bağlı bir kaza olduğunu ortaya koydu. Netflix'in yeni belgeseli de tam olarak bu iki yüzü, ekranın neşeli Chandler'ını ve perde arkasındaki Matthew'u bir araya getirme hedefiyle yola çıktı.

Yönetmen Mary Robertson, Friends oyuncularının Netflix'teki Matthew Perry belgeseline katılmayı reddettiğini doğruladı.

Yönetmen Mary Robertson, Friends oyuncularının Netflix'teki Matthew Perry belgeseline katılmayı reddettiğini doğruladı.

Belgeselin yönetmen koltuğunda, daha önce Quiet on Set ile ses getiren Mary Robertson oturuyor ve Robertson, Perry'nin hikâyesini anlatırken onun en yakın arkadaşlarının da kapısını çaldıklarını söylüyor. USA Today'e konuşan yönetmen, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer'a ulaştıklarını, ancak beş ismin de projede yer almamaya karar verdiğini açıkladı. Robertson oyuncuların kararını eleştirmek yerine anlayışla karşıladı ve 'Friends ekibinin Matthew'u sevdiğini ve onun yasını tuttuğunu biliyorum' dedi. Ekibin belgeselden uzak durması aslında ilk kez konuşulmuyor; Page Six, daha belgesel yayına girmeden ekim başında isimsiz kaynaklara dayanarak beş oyuncunun da teklifi geri çevirdiğini yazmıştı. Aynı habere göre Jennifer Aniston, Perry'nin ölümünü bu kadar kamuya açık biçimde yeniden yaşamak istemiyordu, ancak bu iddiaya ne oyuncu tarafından ne de Netflix'ten bir yanıt geldi.

Friends oyuncuları belgeselde yalnızca arşiv görüntüleriyle yer alıyor, cenaze anısını ise Mia Perry Bowick anlatıyor.

Friends oyuncuları belgeselde yalnızca arşiv görüntüleriyle yer alıyor, cenaze anısını ise Mia Perry Bowick anlatıyor.

Röportaj vermeseler de Friends ekibi belgeselden tamamen silinmiş değil; beşli, dizinin ilk yıllarındaki toplu söyleşilerden ve 2021'deki HBO buluşma özelinden kesitlerle arşiv görüntüleri üzerinden ekrana geliyor. Kamera karşısına geçenler arasında Perry'nin kız kardeşi Mia Perry Bowick, eski NBC yöneticisi Warren Littlefield, dizinin yapımcı ve yazarlarından Jeff Strauss ile oyuncunun yakın dostları bulunuyor. Belgeselin en duygusal anlarından biri de Bowick'in anlattıkları oluyor; kız kardeş, Kasım 2023'teki cenazede beş oyuncunun birlikte içeri girdiğini, açık tabutun başında el ele tutuşup gözyaşlarına boğulduğunu hatırlatıyor. Bölüm adlarıyla da Friends'e selam gönderen üç bölümlük yapım şu anda Netflix'te izlenebiliyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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