Cenazesinde El Ele Vermişlerdi: Friends Ekibinin Matthew Perry Belgeselinde Neden Yer Almadığı Belli Oldu!

Belgeselin yönetmen koltuğunda, daha önce Quiet on Set ile ses getiren Mary Robertson oturuyor ve Robertson, Perry'nin hikâyesini anlatırken onun en yakın arkadaşlarının da kapısını çaldıklarını söylüyor. USA Today'e konuşan yönetmen, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc ve David Schwimmer'a ulaştıklarını, ancak beş ismin de projede yer almamaya karar verdiğini açıkladı. Robertson oyuncuların kararını eleştirmek yerine anlayışla karşıladı ve 'Friends ekibinin Matthew'u sevdiğini ve onun yasını tuttuğunu biliyorum' dedi. Ekibin belgeselden uzak durması aslında ilk kez konuşulmuyor; Page Six, daha belgesel yayına girmeden ekim başında isimsiz kaynaklara dayanarak beş oyuncunun da teklifi geri çevirdiğini yazmıştı. Aynı habere göre Jennifer Aniston, Perry'nin ölümünü bu kadar kamuya açık biçimde yeniden yaşamak istemiyordu, ancak bu iddiaya ne oyuncu tarafından ne de Netflix'ten bir yanıt geldi.