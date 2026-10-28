Cenazesinde El Ele Vermişlerdi: Friends Ekibinin Matthew Perry Belgeselinde Neden Yer Almadığı Belli Oldu!
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Matthew Perry'nin hayatını ve bağımlılıkla verdiği uzun mücadeleyi anlatan Netflix belgeseli The One About Matthew Perry, oyuncunun ölümünün üçüncü yıl dönümünden bir gün önce, 27 Ekim'de yayına girdi. Üç bölümlük yapımı izleyenlerin ilk fark ettiği şey ise Friends ekibinin röportajlarda hiç görünmemesi oldu. Chandler Bing'in beş yakın dostunun neden kamera karşısına geçmediği sorusuna yanıt, belgeselin yönetmeninden geldi.
Kaynak: USA Today / The Spokesman-Review
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Matthew Perry, Friends'teki Chandler Bing rolüyle 90'ların en sevilen komedi yıldızlarından biri olmuştu.
Yönetmen Mary Robertson, Friends oyuncularının Netflix'teki Matthew Perry belgeseline katılmayı reddettiğini doğruladı.
Friends oyuncuları belgeselde yalnızca arşiv görüntüleriyle yer alıyor, cenaze anısını ise Mia Perry Bowick anlatıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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