Cem Küçük: "Ümit Özdağ Ceza Alır, Yattığı Süreye Sayılır, Tahliye Olur"

Gazeteci Cem Küçük, Ekol TV yayınında yaptığı açıklamada 148 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün yapılan duruşmadan sonra tahliye olacağını beklediğini söyledi. Küçük açıklamasında 'Ümit Özdağ az bir ceza alır, yattığı süreye sayılır ve tahliye olur' dedi.
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İşte Cem Küçük'ün Ümit Özdağ hakkında yaptığı açıklamalar:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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