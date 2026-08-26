Çelik Yelek Giyerek Kamera Karşısına Geçen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz Türkiye'yi Tehdit Etti
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Kaynak: https://haber.mynet.com/israil-savunm...
İsrail'in Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgeye giden ve çelik yelek giydiği görülen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin Suriye'de varlık kurma girişiminde olduğunu, bunun İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske attığını iddia ederek pozisyonlarını koruyacaklarını savundu.
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye gitti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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