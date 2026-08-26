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Çelik Yelek Giyerek Kamera Karşısına Geçen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz Türkiye'yi Tehdit Etti

Çelik Yelek Giyerek Kamera Karşısına Geçen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz Türkiye'yi Tehdit Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 09:22
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İsrail'in Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgeye giden ve çelik yelek giydiği görülen İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin Suriye'de varlık kurma girişiminde olduğunu, bunun İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske attığını iddia ederek pozisyonlarını koruyacaklarını savundu.

Kaynak: https://haber.mynet.com/israil-savunm...
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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye gitti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye gitti.

Burada yaptığı açıklamada Suriye yönetimini hedef alan Katz, İsrail devletine yönelik tehdit sürdüğü müddetçe Hermon Dağı'nı ve işgal ettikleri bölgeyi terk etmeyeceklerini savundu. Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya, 'Şam'daki sarayında sabah uyandığında, Hermon Dağı'na bakıp İsrail ordusunu gördüğünde sınırlarımızı korumak için burada olduğumuzu bileceksiniz' şeklinde seslendi.

Türkiye'nin Suriye'de varlık kurma girişiminde olduğunu iddia eden Katz, bunun İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske attığını ileri sürerek pozisyonlarını koruyacaklarını savundu.

İsrail savaş uçakları Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos’ta hava saldırısı düzenlemişti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını 'gerekçesiz bir saldırı' ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden 'tehlikeli bir tırmanış' şeklinde niteleyerek kınamıştı.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapmıştı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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