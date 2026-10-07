Çekimler Engel Oldu! Daha 17 Oyuncuları Cannes'daki Fuara Gidemeyecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre Kanal D'nin Pastel Film imzalı gençlik dizisi Daha 17'nin oyuncuları, bu yıl Cannes'da düzenlenecek MIPCOM Fuarı'na katılmayacak.

Kararın nedeni ise dizinin yayın temposu. Daha 17'nin elinde stok bölüm bulunmuyor. Yani her hafta ekrana gelecek bölüm yayından kısa süre önce çekiliyor. Oyuncuların setten birkaç gün uzaklaşması bile çekim planını aksatabilecek durumda.

Dünyanın en büyük televizyon içerik fuarlarından biri olan MIPCOM, 12-15 Ekim tarihleri arasında Cannes'daki Palais des Festivals'te kapılarını açacak. Fuar, Türk dizilerinin yabancı yayıncı ve dağıtımcılarla buluştuğu en önemli vitrinlerden biri olarak görülüyor.