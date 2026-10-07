article/comments
article/share
Haberler
TV
Çekimler Engel Oldu! Daha 17 Oyuncuları Cannes'daki Fuara Gidemeyecek

Çekimler Engel Oldu! Daha 17 Oyuncuları Cannes'daki Fuara Gidemeyecek

Kanal D yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
07.10.2026 - 17:31
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin fenomen gençlik dizisi Daha 17'den dikkat çekici bir haber geldi. Türk dizilerinin dünyaya açıldığı MIPCOM'da dizinin oyuncuları yer almayacak. Rakip yapımların yıldızları Fransa yolcusuyken Daha 17 kadrosu Bodrum'daki setten ayrılamıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha 17'nin oyuncuları, 12-15 Ekim'de Cannes'da düzenlenecek MIPCOM Fuarı'nda yer almayacak.

Daha 17'nin oyuncuları, 12-15 Ekim'de Cannes'da düzenlenecek MIPCOM Fuarı'nda yer almayacak.
twitter.com

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre Kanal D'nin Pastel Film imzalı gençlik dizisi Daha 17'nin oyuncuları, bu yıl Cannes'da düzenlenecek MIPCOM Fuarı'na katılmayacak.

Kararın nedeni ise dizinin yayın temposu. Daha 17'nin elinde stok bölüm bulunmuyor. Yani her hafta ekrana gelecek bölüm yayından kısa süre önce çekiliyor. Oyuncuların setten birkaç gün uzaklaşması bile çekim planını aksatabilecek durumda.

Dünyanın en büyük televizyon içerik fuarlarından biri olan MIPCOM, 12-15 Ekim tarihleri arasında Cannes'daki Palais des Festivals'te kapılarını açacak. Fuar, Türk dizilerinin yabancı yayıncı ve dağıtımcılarla buluştuğu en önemli vitrinlerden biri olarak görülüyor.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i ve Naz'ı ile Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan'ı Burak Özçivit Cannes yolcusu.

Altı Üstü İstanbul'un Emir'i ve Naz'ı ile Güneşin Doğduğu Yer'in Kenan'ı Burak Özçivit Cannes yolcusu.

Daha 17 kadrosu setten ayrılamazken rakip yapımların yıldızları Fransa yolunu tuttu. ATV'nin reytinglerde zirveye yerleşen gençlik dizisi Altı Üstü İstanbul'un başrolleri Rahimcan Kapkap ile Elçin Zehra İrem, 11 Ekim Pazar günü Fransa'ya gidecek. İkili 12 Ekim'deki etkinliklere katılacak ve 13 Ekim Salı günü İstanbul'a dönecek.

ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer dizisinde Kenan Kozan'ı canlandıran Burak Özçivit de 12 Ekim'de fuarda olacak. Özçivit'in kanalın standını ziyaret ettikten sonra akşam yabancı yayıncılar ve basın mensuplarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Oyuncunun ertesi gün de sete döneceği belirtildi.

O3 Medya'nın yeni projesi Şapkacı Kadınlar'ın başrolleri Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı da Cannes'a gidecek isimler arasında yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın