Cedi Osman'dan Eşi Ebru Şahin'e Duygusal Doğum Günü Mesajı: "Her Ana Şükürler Olsun Sevgilim"

İlişkileriyle magazine damga vurmuş, çok beklemeden dünyaevine girmiş ünlü çiftimiz Cedi Osman ve Ebru Şahin kameralara pek yakalanmasa da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dolu dizgin yaşadıklarını göze sokuyorlar. Cedi Osman'ın eşinin doğum gününü kutladığı romantik paylaşıma birlikte bakalım👇