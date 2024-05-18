Cedi Osman'dan Eşi Ebru Şahin'e Duygusal Doğum Günü Mesajı: "Her Ana Şükürler Olsun Sevgilim"
Cedi Osman'dan Eşi Ebru Şahin'e Duygusal Doğum Günü Mesajı: "Her Ana Şükürler Olsun Sevgilim"
İlişkileriyle magazine damga vurmuş, çok beklemeden dünyaevine girmiş ünlü çiftimiz Cedi Osman ve Ebru Şahin kameralara pek yakalanmasa da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla aşklarını dolu dizgin yaşadıklarını göze sokuyorlar. Cedi Osman'ın eşinin doğum gününü kutladığı romantik paylaşıma birlikte bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Günümüzün gözde çiftlerinden bir olan fakat uzun süredir magazin kameralarına yaklanmayan Cedi Osman ve Ebru Şahin genellikle sosyal medya hesaplarından yaptıkları romantik paylaşımlarla konuşuluyor.
Aşkı bulan Cedi Osman ve Ebru Şahin 2020 yılında başlayan ve gözler önünde yaşanan ilişkilerini 2022 senesinde rüya gibi bir düğünle taçlandırmıştı.
Düğünleri sonrası Amerika'ya yerleşen ünlü çift şu sıralar pek de göz önünde değil, ikiliyi ancak sosyal medya hesaplarından yaptıkları mutlu ve romantik paylaşımlarıyla takip edebiliyoruz.
O paylaşımlardan biri de bugün geldi! Ebru Şahin'le birbirinden mutlu anlarını paylaşan Cedi Osman eşinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı!
Paylaşımın altına "Beraber geçirdiğimiz her ana şükürler olsun sevgilim 🥂 " notunu düşen ismin romantik mesajı ve paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü basketbolcu "o güzel ruhun hep huzurlu ve mutlu olsun 😌 iyi ki doğdun her şeyim seni çok seviyorum 🍀💙" şeklinde sözlerini bitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
En yakışan çift bence:))