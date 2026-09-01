Çay Şekerinden 3500 Kat Daha Tatlı Ama İnsülini Yükseltmiyor: Yeni Nesil Tatlandırıcı 'Sweelin' İle Tanışın
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Kaynak: https://www.science.com/this-new-zero...
Yapay zeka desteğiyle geliştirilen ve çay şekerinden 3 bin 500 kat daha tatlı olan yeni nesil protein tabanlı tatlandırıcı 'sweelin', kan şekerini ve insülini hiçbir şekilde yükseltmeyerek diyabetik beslenmede çığır açmaya hazırlanıyor.
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Bilim dünyası, tatlı krizlerine son verirken metabolizmayı yormayan devrim niteliğinde bir buluşa imza attı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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