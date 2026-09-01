Çay Şekerinden 3500 Kat Daha Tatlı Ama İnsülini Yükseltmiyor: Yeni Nesil Tatlandırıcı 'Sweelin' İle Tanışın

Amai Proteins adlı biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirilen 'sweelin' isimli yeni tatlandırıcı, bildiğimiz sofra şekerinden tam 3 bin 500 kat daha yoğun bir tatlılık sunmasına rağmen kan glikozunu ve insülin seviyelerini değiştirmiyor. Yapay tatlandırıcıların kalorisiz olsalar bile vücutta gizli biyolojik tepkimelere yol açtığına dair endişelerin arttığı bir dönemde duyurulan bu alternatif, özellikle diyabet hastaları ve kilo kontrolü sağlamak isteyenler için güçlü bir seçenek oluşturuyor. Geleneksel yapay tatlandırıcıların aksine tamamen yeni bir konsept sunan bu madde, 'tatlı proteinler' sınıfında yer alıyor ve laboratuvar ortamında yapay zeka araçları kullanılarak tasarlandı.

Bu yenilikçi formülün asıl ilham kaynağı, Batı ve Orta Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında yetişen ve yeryüzünün en tatlı proteinlerini barındıran 'serendipity' adlı nadir bir meyve. Beyaz, suda saniyeler içinde çözünen ve yüksek ısıya son derece dayanıklı bir toz formunda üretilen sweelin o kadar yoğun bir yapıya sahip ki, koca bir bardak soğuk çayı tatlandırmak için 3 miligramdan daha az bir miktar yetiyor. İddialara göre pek çok yemek tarifinde kullanılan şekerin yüzde 70'inin yerini tek başına alabiliyor. Kısa süre önce Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da güvenilirliğine dair herhangi bir soru işareti bildirilmeyen ürün, halihazırda ABD, Singapur ve İsrail'de gıda ve içecek sektöründe raflardaki yerini almaya başladı.

Food Chemistry dergisinde yayımlanan ve 19 gönüllü üzerinde gerçekleştirilen çift kör randomize klinik testler, ürünün metabolik başarısını bilimsel verilerle kanıtlıyor. Katılımcıların kan değerleri, ürünü tükettikten sonraki iki saat boyunca titizlikle izlendi. Çıkan sonuçlara göre sweelin, normal şekere (dekstroz) kıyasla glikoz dalgalanmasını 31 kat, insülin tepkisini ise tam 81 kat daha düşük tutmayı başardı. Üstelik piyasada sıkça tüketilen doğal tatlandırıcı stevia ile neredeyse birebir aynı oranda, yani metabolik açıdan tamamen nötr bir performans sergiledi. Deneyin süresi ve katılımcı sayısı şimdilik kısıtlı olsa da araştırmacılar, elde edilen bulguların tip 2 diyabet, prediyabet ve obezite gibi rahatsızlıklarla mücadelede yepyeni bir sayfa açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, daha geniş çaplı ve uzun vadeli araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu hatırlatmakla birlikte, bu tatlı proteinin günlük beslenmemizdeki ilave şeker yükünü hafifletmek için bugüne dek geliştirilmiş en umut verici formüllerden biri olduğunun altını çiziyor.