Canan Karatay'a Verilen Meslekten Men Cezasında Anayasa Mahkemesi'nden Karar: İfade Özgürlüğü İhlal Edildi!
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Prof. Dr. Canan Karatay'a canlı yayında söylediği 'Bütün aşılara karşıyım' sözleri nedeniyle verilen bir aylık geçici meslekten men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, dosyayı yeniden yargılanması için Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderdi.
Kaynak: Sözcü
Anayasa Mahkemesi, bir ay süreyle meslekten men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.
Karatay idari yargıda sonuç alamayınca bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı.
AYM'ye göre cezanın somut bir hukuki dayanağı yok, müdahalenin gerekliliği de gösterilemedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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