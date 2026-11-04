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Canan Karatay'a Verilen Meslekten Men Cezasında Anayasa Mahkemesi'nden Karar: İfade Özgürlüğü İhlal Edildi!

Canan Karatay'a Verilen Meslekten Men Cezasında Anayasa Mahkemesi'nden Karar: İfade Özgürlüğü İhlal Edildi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 10:17
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Prof. Dr. Canan Karatay'a canlı yayında söylediği 'Bütün aşılara karşıyım' sözleri nedeniyle verilen bir aylık geçici meslekten men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, dosyayı yeniden yargılanması için Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderdi.

Kaynak: Sözcü

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Anayasa Mahkemesi, bir ay süreyle meslekten men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, bir ay süreyle meslekten men cezasının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.

Karatay, bir televizyon programında 'Bütün aşılara karşıyım' dediği için İstanbul Tabip Odası tarafından bir ay süreyle geçici olarak meslekten men edilmişti. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu da bu cezayı onamıştı.

Bireysel başvuruyu inceleyen AYM, cezanın Anayasa'nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından dosya, yeniden görülmek üzere Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne geri gönderildi.

Karatay idari yargıda sonuç alamayınca bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

Karatay idari yargıda sonuç alamayınca bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

Karatay, cezanın iptali için idari yargıya başvurmuş, ancak açtığı davalardan sonuç alamamıştı. Bunun üzerine dosya, son çare olarak bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne taşındı.

İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı olan Karatay, kamuoyunda uzun yıllardır beslenme ve sağlık konularındaki açıklamalarıyla tanınıyor.

AYM'ye göre cezanın somut bir hukuki dayanağı yok, müdahalenin gerekliliği de gösterilemedi.

AYM'ye göre cezanın somut bir hukuki dayanağı yok, müdahalenin gerekliliği de gösterilemedi.

Mahkeme, tıbbi değerlendirmeler nedeniyle uygulanan disiplin cezasının somut bir yasal dayanağının bulunmadığını belirtti. İfade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olduğu da kamu makamlarınca yeterli ve inandırıcı gerekçelerle ortaya konulamadı.

AYM, Karatay'ın aşı konusundaki sözlerinin bilimsel doğruluğunu ya da etik olup olmadığını incelemedi. İhlal kararı, cezanın dayandığı yasal düzenlemenin yeterince öngörülebilir olmamasına ve keyfî uygulamalara karşı güvence sağlamamasına dayanıyor.

Dosya şimdi Ankara 14. İdare Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Mahkemenin, AYM'nin ihlal kararını gözeterek disiplin cezasını yeniden değerlendirmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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