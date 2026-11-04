Canan Karatay'a Verilen Meslekten Men Cezasında Anayasa Mahkemesi'nden Karar: İfade Özgürlüğü İhlal Edildi!

Mahkeme, tıbbi değerlendirmeler nedeniyle uygulanan disiplin cezasının somut bir yasal dayanağının bulunmadığını belirtti. İfade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olduğu da kamu makamlarınca yeterli ve inandırıcı gerekçelerle ortaya konulamadı.

AYM, Karatay'ın aşı konusundaki sözlerinin bilimsel doğruluğunu ya da etik olup olmadığını incelemedi. İhlal kararı, cezanın dayandığı yasal düzenlemenin yeterince öngörülebilir olmamasına ve keyfî uygulamalara karşı güvence sağlamamasına dayanıyor.

Dosya şimdi Ankara 14. İdare Mahkemesi'nde yeniden görülecek. Mahkemenin, AYM'nin ihlal kararını gözeterek disiplin cezasını yeniden değerlendirmesi bekleniyor.