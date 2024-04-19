Çalışma Ekonomisi Uzmanı Açıkladı: Emekli Maaşlarına ve Asgari Ücrete Ek Zam Yapılmamasının 5 Nedeni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı sonlarında asgari ücret zamları döneminde 'tek zam' söyleminin arkasında durduğu son açıklamasıyla yeniden gündemi belirledi. Emekli maaşlarında da beklendiği şekilde seyyanen ya da ek zam yapılmayacağını, enflasyon farkı kadar zam olacağını söyleyen Bakan'ın konuşması sonrasında yorumlar sürüyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez'in de değindiği konuya ünlük çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'ten de değerlendirme geldi. Çelik, zamların neden yapılmayacağına yönelik 5 madde sıraladı.