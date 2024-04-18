Döviz Yerine TL! Ekonomide Yapılması Gereken Ne? "Memur, Asgari Ücretli, Emeklilere Sırtımızı Dönemeyiz"

Eğilmez, IMF'nin de tek başına yetmeyeceğini söylerken, düşük ücretlerle geçinen 26-27 milyon vatandaş için de 'Kasamızın durumu müsait değil diye bu insanlar sırtımızı dönemeyiz' ifadelerini kullandı.

Eğilmez, yanlış bir ekonomi politikası izlendiğini söylediği konuşmasında, gerçekte fiyatlamaların açıklanan enflasyonun çok üzerinde olduğunu, bunun kabul edilerek düzeltilmesi gerektiğini belirtti.