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Döviz Yerine TL! Ekonomide Yapılması Gereken Ne? "Memur, Asgari Ücretli, Emeklilere Sırtımızı Dönemeyiz"

Döviz Yerine TL! Ekonomide Yapılması Gereken Ne? "Memur, Asgari Ücretli, Emeklilere Sırtımızı Dönemeyiz"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.04.2024 - 18:56

Ekonomi yazarı, stratejist Güzem Yılmaz Ertem, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Ertem, yönettikleri fonlarda son dönemde getiri avantajı kalmamasıyla döviz tercih etmediklerini söylerken, yayına duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez de telefonla katılarak emekli maaşları ve asgari ücrete ara zam gündeminde 'Kaynak yok diye bu insanlara sırtımızı dönemeyiz' dedi.

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Güzem Yılmaz Ertem, yönettikleri fonlarda döviz pozisyonlarında TL'ye geçtiklerini söylerken, mevduat faizlerine de dikkat çekti.

Güzem Yılmaz Ertem, yönettikleri fonlarda döviz pozisyonlarında TL'ye geçtiklerini söylerken, mevduat faizlerine de dikkat çekti.

Ertem, doların yeniden cazip olması için 55-60 TL olması gerektiğini savunurken, mevduattan daha fazla getirisi olmadığını belirtti.

Ekonomi yönetiminin, döviz kurunu, enflasyon ve mevduat faizlerinin üzerinde çıkmayacak şekilde hedeflediklerini ABD'deki temaslarda da bunu ilettiklerini söyleyen Yılmaz Ertem, 'Dövizde beklemek zaman kaybı olabilir' dedi.

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de aynı yayına telefonla katılırken, "Yüzleşmemiz gereken ekonomik gerçekler" tadınsa açıklamalarında, çözüm olarak "IMF'e gidip sistemi düzeltmesi gerektiğini" söyledi.

Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de aynı yayına telefonla katılırken, "Yüzleşmemiz gereken ekonomik gerçekler" tadınsa açıklamalarında, çözüm olarak "IMF'e gidip sistemi düzeltmesi gerektiğini" söyledi.

Eğilmez, IMF'nin de tek başına yetmeyeceğini söylerken, düşük ücretlerle geçinen 26-27 milyon vatandaş için de 'Kasamızın durumu müsait değil diye bu insanlar sırtımızı dönemeyiz' ifadelerini kullandı.  

Eğilmez, yanlış bir ekonomi politikası izlendiğini söylediği konuşmasında, gerçekte fiyatlamaların açıklanan enflasyonun çok üzerinde olduğunu, bunun kabul edilerek düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Enflasyonla mücadele edildiğine de inanmadığını söyleyen Eğilmez, büyümeyle uğraşıldığı için maliye politikasının gevşek, kamu israfının da inanılmaz boyutlarda olduğunu söyledi.

Enflasyonla mücadele edildiğine de inanmadığını söyleyen Eğilmez, büyümeyle uğraşıldığı için maliye politikasının gevşek, kamu israfının da inanılmaz boyutlarda olduğunu söyledi.

GSYH'nin baskılanan kur ile belirlenmesinin sağlıklı olmadığını söyleyen Mahfi Eğilmez, kişi başına düşen milli gelirin de kayıt dışı olan sığınmacıların katkısı olan üretimle ancak kayıtlı nüfusla hesaplanmasının da sağlıklı olmadığını savundu. 

Dünya Bankası'ndan alınan kredi için de 70 yıldır süren bir çalışma olduğunu ve iyi projeler dahilinde alınabildiğini belirten ünlü iktisatçı, IMF'nin sisteminin farklı olduğunu belirtti. Ekonomi yönetiminde öngörülebilirliğin olmadığını, 'FED’in ne yapacağını tahmin edebiliyorum ama bizim Merkez Bankası’nı tahmin edemiyorum' sözleriyle anlatan Eğilmez, 'Türkiye’nin IMF’e gidip bu sistemi düzeltmesi lazım' dedi. bunu da yeterli olmayacağını kalıcı yatırım çekmek için de AB üyeliğini  söz konusu olduğu dönemdeki gibi hukukun düzelmesi, yapısal reformların yapılması gerektiğini savundu.

"Mehmet Şimşek'in katkısı çok büyük" diyen Eğilmez, programın sürmesi halinde Türkiye'nin borç bulabileceğini, borsaya yatırımcı çekebileceğini ancak yine de doğrudan yatırımları çekebilmesi için yargı bağımsızlığı, verilerin güvenilirliği, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, demokrasinin iyileştirilmesi gibi bir çok gelişmeyi tamamlaması gerektiğini söyledi.

"Mehmet Şimşek'in katkısı çok büyük" diyen Eğilmez, programın sürmesi halinde Türkiye'nin borç bulabileceğini, borsaya yatırımcı çekebileceğini ancak yine de doğrudan yatırımları çekebilmesi için yargı bağımsızlığı, verilerin güvenilirliği, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, demokrasinin iyileştirilmesi gibi bir çok gelişmeyi tamamlaması gerektiğini söyledi.

'Kasamızın durumu müsait değil diye emekli, asgari ücretliye sırtımızı dönemeyiz' diyen Eğilmez, 'İnsanlar yaşam savaşı veriyorlar, enflasyon da önlenemiyor. Kalıcı olarak enflasyonun düşeceğine dair elimizde gösterge yok. Bizim bu insanları hızla artan enflasyona ayarlamamız lazım' dedi.

2021 yılında faizin yanlış belirlendiğini belirten ünlü iktisatçı, "Enflasyonun yükseldiği bir ortamda yüzde 19 olan faizi yüzde 8,5’e indirdik. Enflasyon fırladı gitti. Ondan sonra faiz-kur makasına sıkıştık kaldık" diyerek, "Bu kısırdöngüden süratle çıkmamız lazım" diye de vurguladı.

2021 yılında faizin yanlış belirlendiğini belirten ünlü iktisatçı, "Enflasyonun yükseldiği bir ortamda yüzde 19 olan faizi yüzde 8,5’e indirdik. Enflasyon fırladı gitti. Ondan sonra faiz-kur makasına sıkıştık kaldık" diyerek, "Bu kısırdöngüden süratle çıkmamız lazım" diye de vurguladı.
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