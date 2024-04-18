Döviz Yerine TL! Ekonomide Yapılması Gereken Ne? "Memur, Asgari Ücretli, Emeklilere Sırtımızı Dönemeyiz"
Döviz Yerine TL! Ekonomide Yapılması Gereken Ne? "Memur, Asgari Ücretli, Emeklilere Sırtımızı Dönemeyiz"
Ekonomi yazarı, stratejist Güzem Yılmaz Ertem, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. Ertem, yönettikleri fonlarda son dönemde getiri avantajı kalmamasıyla döviz tercih etmediklerini söylerken, yayına duayen iktisatçı Mahfi Eğilmez de telefonla katılarak emekli maaşları ve asgari ücrete ara zam gündeminde 'Kaynak yok diye bu insanlara sırtımızı dönemeyiz' dedi.
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Güzem Yılmaz Ertem, yönettikleri fonlarda döviz pozisyonlarında TL'ye geçtiklerini söylerken, mevduat faizlerine de dikkat çekti.
Eski Hazine Müsteşarı, iktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez de aynı yayına telefonla katılırken, "Yüzleşmemiz gereken ekonomik gerçekler" tadınsa açıklamalarında, çözüm olarak "IMF'e gidip sistemi düzeltmesi gerektiğini" söyledi.
Enflasyonla mücadele edildiğine de inanmadığını söyleyen Eğilmez, büyümeyle uğraşıldığı için maliye politikasının gevşek, kamu israfının da inanılmaz boyutlarda olduğunu söyledi.
"Mehmet Şimşek'in katkısı çok büyük" diyen Eğilmez, programın sürmesi halinde Türkiye'nin borç bulabileceğini, borsaya yatırımcı çekebileceğini ancak yine de doğrudan yatırımları çekebilmesi için yargı bağımsızlığı, verilerin güvenilirliği, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, demokrasinin iyileştirilmesi gibi bir çok gelişmeyi tamamlaması gerektiğini söyledi.
2021 yılında faizin yanlış belirlendiğini belirten ünlü iktisatçı, "Enflasyonun yükseldiği bir ortamda yüzde 19 olan faizi yüzde 8,5’e indirdik. Enflasyon fırladı gitti. Ondan sonra faiz-kur makasına sıkıştık kaldık" diyerek, "Bu kısırdöngüden süratle çıkmamız lazım" diye de vurguladı.
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