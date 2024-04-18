Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Gazeteci Cem Küçük, Emekli Zammını Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı

Gazeteci Cem Küçük, Emekli Zammını Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.04.2024 - 13:56

Gazeteci Cem Küçük, milyonlarca emeklinin hem düşük kalan hem de enflasyonla eriyen maaşlarına yönelik zam iddialarıyla ilgili kulis bilgisini ağzından kaçırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Emekli maaşlarına zammın, seçim öncesi ekonomi yönetiminden çıkmamasına yönelik haberler, seçim sonuçlarına bağlanmıştı.

Emekli maaşlarına zammın, seçim öncesi ekonomi yönetiminden çıkmamasına yönelik haberler, seçim sonuçlarına bağlanmıştı.

En düşük emekli maaşı 10 bin lira olurken, açlık sınırının ve asgari ücretin çok altında kalmıştı.

Emeklilerin seçimlerde zam beklentileri karşılık bulmazken, asgari ücret ve emekli maaşlarına ara zam için de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı açıklama yaptı.

İktidara yakın olduğu bilinen gazeteci Cem Küçük de canlı yayında emeklilere yönelik zam açıklaması yaptı.

İktidara yakın olduğu bilinen gazeteci Cem Küçük de canlı yayında emeklilere yönelik zam açıklaması yaptı.

Küçük, beklenen seyyanen zam için, EYT'nin bütçede büyük bir yük oluşturduğunu ve 20242te emekli sayısının 18 milyona çıkmasının beklendiğini belirtti.

Küçük, emekli maaşlarına yönelik seyyanen zam için de "Temmuz ayında seyyanen zam beklemiyorum. 2025 Ocak ayında seyyanen zam olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Küçük, emekli maaşlarına yönelik seyyanen zam için de "Temmuz ayında seyyanen zam beklemiyorum. 2025 Ocak ayında seyyanen zam olacağını tahmin ediyorum" dedi.

Küçük, ayrıca kamuda tasarruf söylemlerinin gündemde olmasıyla bu tasarrufların emeklilere yöneleceğini açıklarken, "Büyükşehirdeki emekliye kira desteği verilecek. Emekliye bölgesel ödemenin gündemde olduğunu söyleyelim" diye de belirtti.

Küçük, ayrıca kamuda tasarruf söylemlerinin gündemde olmasıyla bu tasarrufların emeklilere yöneleceğini açıklarken, "Büyükşehirdeki emekliye kira desteği verilecek. Emekliye bölgesel ödemenin gündemde olduğunu söyleyelim" diye de belirtti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?