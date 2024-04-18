Gazeteci Cem Küçük, Emekli Zammını Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı
Gazeteci Cem Küçük, Emekli Zammını Canlı Yayında Ağzından Kaçırdı
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Emekli maaşlarına zammın, seçim öncesi ekonomi yönetiminden çıkmamasına yönelik haberler, seçim sonuçlarına bağlanmıştı.
İktidara yakın olduğu bilinen gazeteci Cem Küçük de canlı yayında emeklilere yönelik zam açıklaması yaptı.
Küçük, emekli maaşlarına yönelik seyyanen zam için de "Temmuz ayında seyyanen zam beklemiyorum. 2025 Ocak ayında seyyanen zam olacağını tahmin ediyorum" dedi.
Küçük, ayrıca kamuda tasarruf söylemlerinin gündemde olmasıyla bu tasarrufların emeklilere yöneleceğini açıklarken, "Büyükşehirdeki emekliye kira desteği verilecek. Emekliye bölgesel ödemenin gündemde olduğunu söyleyelim" diye de belirtti.
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