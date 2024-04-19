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Asgari Ücrete 'Ara', Emekliye 'Ek' Zam Yok Vekillerin Maaşına 43 Binden Fazla Zam Gelecek!

Asgari Ücrete 'Ara', Emekliye 'Ek' Zam Yok Vekillerin Maaşına 43 Binden Fazla Zam Gelecek!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
19.04.2024 - 11:52

Yılbaşında maaş zamlarından, seçimler nedeniyle beklentiler yüksek olurken, özellikle emekliler düşük kalan maaşlarına yönelik zam beklentisini sürdürüyor. Ancak son yapılan açıklamalar enflasyon farkı dışında bir zammın mümkün görünmediğini gösterirken, bu fark milletvekilleri maaşına nasıl yansıyacak?

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Yıl başında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zamlara yaklaştırılan işçi ve esnaf emeklisi de maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam almıştı.

Yıl başında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zamlara yaklaştırılan işçi ve esnaf emeklisi de maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam almıştı.

En düşük emekli maaşı da 10 bin TL seviyesinde kalırken, asgari ücret de yaklaşık aynı oranda zam alarak 17 bin 2 TL olmuştu.

Asgari ücret zammı için "tek zam" açıklamaları öne çıkarken, emekli maaşlarında da Temmuz ayında ara zam beklentilerine kapı kapatılmıştı.

Asgari ücret zammı için "tek zam" açıklamaları öne çıkarken, emekli maaşlarında da Temmuz ayında ara zam beklentilerine kapı kapatılmıştı.

Bakan Vedat Işıkhan'ın emekli ve asgari ücret zamlarına yönelik açıklaması burada.

Emeklilere de "seyyanen" zam iddialarına kapıları kapatan Bakan Işıkhan, "enflasyon farkı" dışında zam olmayacağını, asgari ücrete de zam çalışması olmadığını belirtmişti.

Emeklilere de "seyyanen" zam iddialarına kapıları kapatan Bakan Işıkhan, "enflasyon farkı" dışında zam olmayacağını, asgari ücrete de zam çalışması olmadığını belirtmişti.

Açıklanan TÜİK enflasyon verilerine göre, ilk 3 ayda birikimli enflasyon yüzde 15 oldu. Merkez Bankası hesaplamalarına göre, 6 ayda bu enflasyon oranı yüzde 23,5 olacak. 

Maaş zamlarına enflasyon farkının yansıması milletvekillerinde farklı olacak.

Asgari ücrete zam gelmese de emeklilere enflasyon farkı verilecek.

Asgari ücrete zam gelmese de emeklilere enflasyon farkı verilecek.

15 bin lira maaş alan bir işçi emeklisinin maaşı temmuz ayında enflasyon farkıyla 18 bin 525 liraya çıkacak. 

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in hesaplamalarına göre de, memur ve memur emeklileri de yüzde 10 olan toplu sözleşme zammıyla birlikte, yüzde 7,39 oranında enflasyon farkını zam olarak alacak.

Memur ve memur emeklisine verilecek zam oranı yüzde 18,13 olurken, milletvekilleri de bundan yararlanacak.

Memur ve memur emeklisine verilecek zam oranı yüzde 18,13 olurken, milletvekilleri de bundan yararlanacak.

141 bin 883 lira olan milletvekili maaşları, 167 bin 606 liraya çıkacak. Hem vekillik yapan hem de emekli olan vekillerin maaşları 238 bin 841 lira olurken, bu da 282 bin 142 liraya çıkacak.

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Özetle emekli de olan bir milletvekili 43 bin 302 lira zam alacak.

Özetle emekli de olan bir milletvekili 43 bin 302 lira zam alacak.
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