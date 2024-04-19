Asgari Ücrete 'Ara', Emekliye 'Ek' Zam Yok Vekillerin Maaşına 43 Binden Fazla Zam Gelecek!
Asgari Ücrete 'Ara', Emekliye 'Ek' Zam Yok Vekillerin Maaşına 43 Binden Fazla Zam Gelecek!
Yılbaşında maaş zamlarından, seçimler nedeniyle beklentiler yüksek olurken, özellikle emekliler düşük kalan maaşlarına yönelik zam beklentisini sürdürüyor. Ancak son yapılan açıklamalar enflasyon farkı dışında bir zammın mümkün görünmediğini gösterirken, bu fark milletvekilleri maaşına nasıl yansıyacak?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yıl başında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zamlara yaklaştırılan işçi ve esnaf emeklisi de maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam almıştı.
Asgari ücret zammı için "tek zam" açıklamaları öne çıkarken, emekli maaşlarında da Temmuz ayında ara zam beklentilerine kapı kapatılmıştı.
Emeklilere de "seyyanen" zam iddialarına kapıları kapatan Bakan Işıkhan, "enflasyon farkı" dışında zam olmayacağını, asgari ücrete de zam çalışması olmadığını belirtmişti.
Asgari ücrete zam gelmese de emeklilere enflasyon farkı verilecek.
Memur ve memur emeklisine verilecek zam oranı yüzde 18,13 olurken, milletvekilleri de bundan yararlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Özetle emekli de olan bir milletvekili 43 bin 302 lira zam alacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın